Героїчні воїни: Зеленський привітав з Днем армійської авіації та зенітних ракетних військ
- Україна відзначає День армійської авіації і День зенітних ракетних військ 3 липня 2025 року, з привітаннями від Володимира Зеленського.
- Зеленський висловив подяку бійцям за їхній внесок у захист країни та вшанував пам'ять полеглих захисників.
Україна святкує День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил та День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ 3 липня 2025 року. Володимир Зеленський привітав захисників.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
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Привітання від президента
Володимир Зеленський привітав з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ – днем героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України.
Ролик на честь Дня армійської авіації: дивіться відео Зеленського
Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди пам'ятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших,
– написав український лідер.
Він подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за їхню роботу та внесок в оборону нашої держави. "Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації", – сказав голова держави.
Також Зеленський привітав з Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил. Він підкреслив, що воїни-зенітчики щодня й щоночі захищають від усього, що летить проти життя в Україні: від російських ракет, дронів, авіації.
Кадри на честь Дня зенітних ракетних військ: дивіться фото Повітряних сил
У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ дякуємо кожному з вас – тих, хто на фронті захищає наших воїнів, і тих, хто дозволяє повернутися нормальності в тилових містах. Усюди ви зберігаєте багато життів наших людей,
– наголосив президент.
Він подякував за точність і відданість справі.