День "бавовни" у Криму триває: у Чорноморському районі – вибухи, також працювала ворожа ППО

"Бавовна" у Криму 20 серпня триває. Цього разу вибухи пролунали у Чорноморському районі.

Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу – відреагував на чергову порцію "бавовни" у Криму. Він зауважив, що "хлопки" пролунали у Чорноморському.

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росЗМІ повідомили, що в Оленівці (Чорноморський район) та у локації мису Тарханкут спрацювала ППО.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Одеську область росіяни неодноразово обстрілювали системами, які розташовували на Тарханкуті.

росіяни тікають від "бавовни"

Сезон "бавовни" у Криму, який розпочався з серпні змусив росіян тікати з тимчасово окупованого півострова. Загарбники влаштовують істерику у соцмережах та виставляють на продаж квартири у Сімферополі, Ялті, Севастополі та Саках. Житло продають фактично за безцінь.

Окрім того, на трасі з Севастополя до Ялти зафіксували масштабний затор.

Тим часом хакери зламали телебачення у Криму й увімкнули звернення президента Володимира Зеленського. Також по місцевому телебаченні показали кадри, зняті у Криму ще до окупації півострова. На відео лунала пісня "Україна – це ти".

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