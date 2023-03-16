У Повітряних силах прокоментували бажання найкращого пілота F-16 захищати Україну

"Найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон заявив про те, що готовий захищати небо над Україною. У повітряних силах прокоментували це.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву Дена Гемптона в ефірі національного телемарафону, про це пише 24 Канал.

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Реакція Повітряних сил

Він зауважив, що дуже багато людей у всьому світі підтримує Україну, зокрема і колишні військові. Ігнат нагадав, що у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україні був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів.

Речник наголосив, що "двері відкриті" для всіх охочих, а підсилення Деном Гемптоном було б дуже потужним.

Що відомо про легендарного пілота

"Найбільш смертоносний пілот F-16" американської авіації, підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Two Dogs заявив про готовність стати на захист українського неба. Він вважає, що Україні потрібно знайти іноземних пілотів, які мають досвід керування винищувачами F-16 – це допоможе наблизити нашу перемогу.

Про це американський військовий розповів в інтерв'ю виданню "Голос Америки". Він наголосив, що партнери передадуть ЗСУ бажані літаки, і найважливіше – знайти людей, здатних керувати тими літаками, які вже мають тисячі годин польотів на тих винищувачах і не потребують навчання.

Він вважає, що є достатньо американських пілотів, готових стати на захист українського неба, якщо уряди країн розв'яжуть свої питання.

"Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!" – висловив готовність Гемптон.

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