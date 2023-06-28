Наша Україна – єдина, міцна й відважна, – Зеленський та Залужний привітали з Днем Конституції

28 червня в Україні відзначають День Конституції. З цим святом вже привітали президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами Зеленського, вже нікому в Україні не треба пояснювати значення слова "суверенна". Також він оприлюднив символічне відео до свята, інформує 24 Канал.

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Привітання Зеленського з Днем Конституції

Сьогодні нашій Конституції виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними.

Слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна". Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями,

– зазначив український президент.

Він наголосив, що наша Україна – суверенна, незалежна, демократична та правова. Такою вона була, є і буде завжди.

День Конституції України: дивіться відео

Залужний привітав з українським святом

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції. Щохвилини Збройні Сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої Батьківщини.

"Весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи. Правда на нашому боці. Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще – єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям. З Днем Конституції України!" – привітав Залужний.