Зеленський привітав українських жінок з Днем матері зворушливим відео
- Володимир Зеленський привітав українських жінок з Днем матері, поширивши зворушливе відео United24.
- На кадрах, зокрема, повернення українських військовополонених і зустрічі захисників із найріднішими.
У 2025 році в Україні День матері відзначають у неділю, 11 травня. Володимир Зеленський привітав українських жінок зі святом.
Український президент поширив відео United24, передає 24 Канал.
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Зеленський привітав з Днем матері
На кадрах у День матері – повернення українських військовополонених і зустрічі захисників із найріднішими.
Усім українським матерям і всім жінкам, які дарують найдорожче – життя. Наш світ завдячує вам усім. За теплі обійми, материнську любов, підтримку та віру, за кожну молитву,
– написав Зеленський.
Привітання з Днем матері: дивіться відео United24
Нагадаємо, своїх найрідніших також привітали бійці 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України. Військові поділилися кадрами, на яких захисник показує своїй неньці тюльпани та умови на позиціях, де він зірвав квіти.
Раніше 24 Канал показав світлини українських спортсменів з їхніми матерями. Жінки відіграли ключову роль у кар'єрах Олександра Усика, Дар'ї Білодід, Еліни Світоліної тощо.