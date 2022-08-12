День молоді був дуже органічним, – Зеленський зустрівся з юними героями та молоддю діаспори

12 серпня Україна вперше відзначила День молоді разом з міжнародною спільнотою. У цей день президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей з молоддю України та діаспори.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави також нагородив юних героїв у Маріїнському палаці.

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З ким зустрівся президент

Сьогодні в Україні вперше одночасно з більшістю країн світу відзначає Міжнародний день молоді. Минулого літа було ухвалено це рішення – перенести відзначення на 12 серпня, щоб і в такій символічній речі бути разом з Європою. І це спрацювало. Сьогодні День молоді відчувався дуже органічним,

– наголосив Зеленський.

Найперше Володимир Зеленський відзначив дітей, які сьогодні у Маріїнському палаці отримали нагороди за свою мужність, якій би могли позаздрити навіть дорослі. На честь Дня молоді президент нагородив:

Максима Бровченка з Бердянська;

Сашка Гуцала із Бучі;

Єгора Шеремета з Чернігівщини;

Гліба Бондаренка з Харкова;

Андрія Покраса з Київщини;

Давида Понуляка із Запоріжжя;

Данила Сергєєва із Маріуполя;

Іринку Васильєву з Рівного.

Глава держави зазначив, що вік вищеперелічених юних героїв – від 7 до 16 років.

Також президент зустрівся з представниками освітніх, військових, творчих та волонтерських молодіжних організацій та спільнот й представниками молоді діаспори. Крім того, глава держави зустрівся з Мариною В'язовською, отримала найвищу нагороду у світі математики – знамениту Медаль Філдса.

Зеленський відзначив, що під час зустрічі з молоддю говорили про оборону, перемогу та майбутнє України.

Ми дуже тепло й плідно поспілкувалися про оборону нашої держави, про перемогу – вона буде не за горами – про майбутнє України, про наші інституції. Звучали дуже хороші ідеї – будемо їх реалізовувати,

– підкреслив президент.

Вечірнє звернення Зеленського за 12 серпня: дивіться відео