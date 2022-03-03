День народження під звуки сирени: родина на Одещині привітала бабусю – щемливе відео
Джерело:телеграм ГОНЧАРЕНКО
Родина на Одещині привітала бабусю, яка святкує день народження під час війни. Зокрема там люди намагаються пам'ятати про свята, попри те, що наразі періодично оголошують повітряну тривогу.
Відповідний допис оприлюднили 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України. Люди святкували день народження бабусі в укритті.
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На Одещині люди святкували день народження бабусі в укритті
День народження під звуки сирени. Родина в Одеській області зробила в підвалі свого приватного будинку бомбосховище. І прямо там привітали з Днем народження бабусю,
– мовиться у повідомленні.
Також на кадрах помітно, що іменинниця розчулилася та загадала бажання, щоб Україна перемогла.
"Збудеться!", – мовиться у повідомленні.
Бабусю на Одещині привітали з днем народження в укритті: дивіться відео
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