На день народження Путіна хакери завдали дуже серйозного удару по російській пропаганді

Українські хакери не дають росіянам спокою. Вони завдали чергового удару по російській пропаганді, яка є одним із інструментів Росії у війні.

Наші хакери "привітали" Владіміра Путіна з днем народження. Джерела 24 Каналу розповіли, що вони здійснили масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію.

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Пропагандистські канали вийшли з ладу

З самого ранку 7 жовтня припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та понад 20 інших. За інформацією джерел, не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне.

Працівники компанії бідкаються, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".

Відповідальність за атаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF". Вони неодноразово вже атакували російські ресурси.

Українське кібервійсько також завдає ударів по ворогу.