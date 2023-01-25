Символ свого часу: який шлях пройшов Володимир Зеленський за час вторгнення Росії

Сумним чи втомленим, розбитим чи переконливим, розчарованим чи піднесеним. Кожного дня, протягом цього року українці та світ бачили в Зеленському лідера свого часу. Лідера з найважливішим завданням у сучасній історії – вижити, встояти і перемогти абсолютне зло. Та яким був цей шлях і чи був він легким?

25 січня український президент відзначає, ймовірно, свій найважливіший ювілей – 45 день народження. 24 Канал проаналізував, наскільки сильно повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило самого Володимира Зеленського та визначило його нинішню роль у світі.

Зверніть увагу Зеленський розповів, що буде після виходу України на кордони 1991 року

"Я постійно буду з вами на зв'язку"

Після того, як у Кремлі опублікували ролик Путіна про початок війни, Володимир Зеленський рано-вранці звернувся до українців. І ми всі досі пам'ятаємо це звернення, яке ніколи не забудемо. Що цікаво, глава держави отримав повідомлення про рішення Росії розпочати повномасштабне вторгнення від трагічно загиблого в Броварах глави МВС Дениса Монастирського.

Зеленський повідомив українцям, що Путін вирішив розпочати війну, а також проінформував про введення воєнного стану на всій території України. Глава держави наголосив, що весь сектор безпеки України працює на захист нашої держави.

Тоді ж президент запевнив, що постійно буде з українцями на зв'язку.

На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабмін,

– сказав Зеленський і стримав своє слово.

Звернення Зеленського щодо нападу Росії: відео

До сьогоднішнього дня глава держави перебуває на постійному зв'язку з українцями, щовечора доповідаючи про ситуацію в країні.

Своє перше звернення Володимир Зеленський робив ще в класичному костюмі, але досить швидко віддав перевагу мілітарному. Стиль лідера України доповнила легка борода, що не притаманна президентам чи прем'єрам.

Ризикуючи своїм житттям

Росія атакувала Україну не лише ракетами, танками, авіацією, але й інформацією. Так, росіяни намагалися поширити фейк, що Зеленський втік, а українцям варто складати зброю. Та глава держави швидко спростував фейки. 26 лютого президент записав звернення до українців перед будівлею Офісу Президента.

Ранкове звернення Зеленського 26 лютого: дивіться відео

Вже тоді почала викристалізовуватися інформаційна боротьба двох веж – Зеленського та Путіна, в якій український лідер вправно обігрував та дратував бункерного диктатора.

Президенту пропонували евакуацію на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, про це неодноразово заявляли в США чи Великій Британії. Українські спеціальні безпекові служби теж пропонували Зеленському виїхати. Водночас найбільший ризик полягав у тому, що Україна може втратити інституціональність, якщо президента не буде в країні.Та Володимир Зеленський залишився в Україні й неодноразово переконував, що не шкодує про своє рішення. Президент перебував у столиці, хоча в Києві добре відчули подих бойових дій, що точилися на підступах до серця країни.

Натомість війна на деякий час розлучила президента з його родиною. У цілях безпеки перша леді разом з дітьми покинули Україну. Водночас Зеленський, який залишився в ОП, очолив боротьбу проти Росії, об'єднав весь світ довкола Україна та повів нашу країну до нового етапу в історії.

Як Зеленський відкрив двері до ЄС

У лютому – березні 2022 року події розгорталися вкрай швидко, Україна шукала шляхи для свого виживання. Окупанти наступали переважаючими силами, однак їх стримували наші воїни.

Та несподівано для всіх у Києві вирішили подати заявку на вступ до ЄС, яку Зеленський підписав 28 лютого.

Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС: відео

До 24 лютого навряд чи Україна пішла б на такий крок, а також мала б небагато шансів отримати підтримку всередині ЄС. Та Зеленський поставив ЄС перед вибором, якого в країн-членів Євросоюзу фактично не було. Брюссель не мав морального права відмовити країні, яка бореться за ті ж цінності, своє життя та весь цивілізований світ.

Саме так стартував насправді пришвидшений, наскільки це можливо, процес євроінтеграції України. Рішення Брюсселя на саміті ЄС підтримати прагнення України приєднатися до європейської сім'ї та запустити процес євроінтеграції – стало важливим моральним зарядом українців, що не дозволяв втрачати віру в майбутнє. Влітку Україна отримала статус кандидата й тепер дійсно крок за кроком наближається до членства.

Переговори з Росією: що змінило позицію Зеленського

Від першого дня повномасштабного вторгнення Зеленський намагався зупинити війну дипломатичним шляхом. Київ навіть погоджувався на переговори з Росією на кордоні з Білоруссю, хоча режим Лукашенка став співучасником агресії та дав росіянам свою територію для наступу та обстрілів.

У перші тижні вторгнення Зеленський та його Офіс пропонували різні варіанти завершення війни. Україна навіть попередньо погоджувалася на нейтральний статус, що фактично передбачав відмову від курсу до НАТО. Водночас чи не найважливішою вимогою Києва були гарантії безпеки.

Зеленський критикував НАТО та заявляв, що Альянс не функціонує. Через це глава держави виступав з ідеєю створити нову коаліцію, яка не знайшла підтримки. Навесні Україна в Стамбулі представила Кремлю свій варіант закінчення війни, але Москва не погодилася.



Володимир Зеленський / Фото із соцмереж президента

Саме після цього Зеленський кардинально змінив риторику щодо мирних переговорів. У цей час Україна здобула першу надзвичайно важливу перемогу, вибивши окупантів з Півночі. Після цього стало відомо про жахіття, які залишили після себе росіяни, зокрема масові вбивства людей на Київщині. Згодом світ назве це воєнними злочинами та злочинами проти людства.

Відтоді Зеленський почав заявляти, що після звірств окупантів з росіянами немає про що говорити. Ба більше, президент підкреслив, що не збирається вести переговори із самим Путіним, очікуючи, що в Кремлі зміниться верхівка. І найголовніше, Зеленський задекларував чітку позицію, що Україна має вийти на кордони 1991 року, тобто вирішити раз і назавжди питання з Кримом і Донбасом. На той момент це дійсно було несподіванкою, як для Кремля, так і для Заходу. Україна почала диктувати власні умови.

Зараз глава держави чи то тролить, чи то дійсно серйозно заявляє, що він не знає, чи Путін живий. А відтак Зеленський не розуміє, з ким можна вести переговори. Найважливіше, що в Києві відмовилися від ідеї позаблоковості та повернулися до прагнення привести Україну в НАТО.

Звірства в Бучі: як Зеленський реагував на трагедію

Навесні західніше Києва точилися запеклі бої між українськими воїнами та окупантами. У цей час Зеленський залишався в столиці, звідки й керував військом та державою. На початку квітня Сили оборони остаточно вибили росіян з Півночі, а Зеленський відвідав Київську область, зокрема й Бучу – місце страшних звірств росіян.

Це був перший випадок, коли глава держави не побоявся і поїхав на місце воєнних злочинів росіян. Глава держави особисто зустрівся з українцями, які пережили російську "весну" в окупації.

Під час свого візиту президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою, знищений міст, а також поспілкувався з журналістами. Зеленський звинуватив Росію у воєнних злочинах та геноциді.

Поїздка Зеленського на Київщину / фото ОП

Поїздкою в Бучу Зеленський засвідчив абсолютне провалля між ним та Путіним. Якщо російський диктатор відсиджується у бункері, то лідер України не боїться їздити в гарячі точки. Упродовж 2022 року Зеленський це підтверджував неодноразово.

Порятунок захисників Маріуполя

Битва за Маріуполь – одна з найболючіших ран російсько-української війни та й загалом у всій нашій історії. Росія кинула величезну кількість сил і майже вщент знищила місто ракетами, бомбами та всією можливою зброєю. Майже всю весну в Маріуполі з окупантами боролися Сили оборони України.

Наші воїни трималися до останнього в стінах заводу "Азовсталь", укриття якого не витримувало удари ворога. Українська розвідка провела кілька ризикованих операцій, під час яких були важкі втрати, щоб підсилити наших воїнів. Україна до останнього хотіла врятувати своїх захисників військовим шляхом.

Зеленський стверджував, що десятки чи сотні разів проговорював з лідерами інших держав надати Україні відповідну зброю, щоб військовим шляхом наші воїни дійшли до Маріуполя та розблокували людей, що опинилися в оточенні.

Проте Україна так і не отримала зброю, тому керівництво держави віддало наказ воїнам припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. За сприяння Зеленського Україні вдалося повернути командирів захисників Маріуполя.

Так, у вересні Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", командир Олег Хоменко, командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега та в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський "Волина" опинилися у безпеці – в Туреччині.

Так, на жаль, у російському полоні все ще чимало українських захисників і захисниць. Та Київ активно займається поверненням українців з полону, хоча росіяни й всіляко зривають домовленості.

Розлука з родиною: що пережив Зеленський

Володимир та Олена Зеленські вимушені миритися з тимчасовою розлукою. Через війну родина президента не може жити як нормальна сім'я. Зранку 24 лютого Володимир Зеленський навіть не встиг нічого сказати дітям, після цього вони довго не бачилися.

Я навіть нічого не встиг їм сказати. Вони прокинулися зранку від ракетних ударів, вони їх чули. Я вже був зібраний, я вже знав, що почалася війна. Я поїхав о 4 годині ранку на роботу. І після цього ми не бачилися місяцями,

– казав Зеленський.

Володимир та Олена Зеленські / Фото з фейсбуку першої леді

Олена Зеленська розповідала, що вони з чоловіком бачаться вкрай рідко – здебільшого на роботі в Офісі Президента або під час інтерв'ю. Проте подружжя відчуває й підтримує одне одного, перебуває на постійному зв'язку.

Перша леді України зізналася, що всі в їхній сім'ї важко переживають розлуку, але чи не найважче дітям – Олександрі та Кирилу, які дорослішають без батька. Вони кожного дня говорять з ним телефоном, але спілкування все одно не вистачає.

Водночас президент і перша леді не впадають у відчай, а навпаки – знаходять час для жартів та любові до життя. Зокрема, під час одного з інтерв'ю Володимир Зеленський пожалівся, що ніхто йому не готує сніданок. Після цього мережу облетів момент із здивованим поглядом Олени Зеленської.

Зеленський сказав, що дружина не готує сніданок: відео

Почуття гумору теж має неабияке значення у тяжкі часи, які настали в Україні. Під час бесіди з Девідом Леттерманом для спецвипуску Netflix Зеленський запропонував послухати анекдот. Президент вирішив розповісти жарт про те, як одесити обговорювали війну.

"Зустрілися два одесити... І один іншому каже:

– Ну що, як там ситуація, що там кажуть?

– Ну що, кажуть, війна.

– А що за війна?

– Росія воює з НАТО!

– Серйозно?!

– Так-так, війна, Росія воює з НАТО.

– І що, як там?

– Ну як там... 70 тисяч російських військових загинуло, усі ракети майже витратили, багато техніки поламано, підірвано. Отака ситуація.

– А що НАТО?

– А що НАТО? НАТО ще не під'їхало!".

Мужність є заразною: Зеленський найвпливовіша людина року

Через повномасштабне російське вторгнення у всьому світі активно почали стежити за ситуацією в Україні. Навесні було побоювання, що світ швидко втомиться від війни та відвернеться від України, внаслідок чого про неї всі забудуть.

Проте Зеленський та всі українці роблять усе можливе, щоб світ не забував про війну в Україні. Україна здобуває перемогу за перемогою в протистоянні з так званою "другою армією" світу.

І в цьому питанні Зеленський проявляє лідерство та відображає дух нескореності українців. На відміну від Путіна, він не відмежовується від своїх громадян і не ділить суспільство на "ми" та "ви".



Володимир Зеленський у Херсоні / Фото із соцмереж президента

Глава держави спілкується з військовими не лише в госпіталях, а й на фронті. Так, український лідер побував на Харківщині відразу після деокупації території. Всього через 3 дні після визволення Херсона президент побував у місті, що майже від початку вторгнення Росії було під окупацією.

Зеленський не побоявся приїхати в Херсон, хоча російські військові перебували поруч – на лівому березі Дніпра.

Ще яскравішим був жест від Зеленського, коли в грудні 2022 року він приїхав у Бахмут – місце кровопролитних боїв. Глава держави побував у Бахмуті, коли росіяни обстрілювали місто. Там він поспілкувався з військовими та отримав від них нагороду для президента США Джо Байдена.

Уже за кілька днів український лідер стримав обіцянку та передав нагороду Байдену під час візиту в США.



Зеленський у Бахмуті / Фото із соцмереж президента

Поїздкою в Бахмут та інші гарячі точки Зеленський демонструє мужність, яка переходить до решти українців. І в цьому теж криється велика різниця між Росією та Україною. Путін боїться українців, чим заражає свою багатотисячну армію.

Важливо підкреслити й те, що небезпека повсюди чатує на Зеленського.Про це йдеться в книжці Кріса Віппла "Битва його життя: всередині Білого дому Джо Байдена", що виходить друком. За словами автора, щонайменше двом із цих спроб вдалося запобігти завдяки розвідданим США, якими поділився із Зеленським директор ЦРУ Білл Бернс під час свого візиту до Києва.

За інформацією журналістів The Times, на вбивство Зеленського у Києві з моменту початку російського вторгнення в Україну в лютому – березні 2022 року були відправлені два різні угруповання. Двічі намагались здійснити замах найманці ПВК "Вагнера". Проте в Києві вони зазнали втрат під час своїх спроб і були вражені тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.

Та вочевидь Зеленський наголошує, що вже не боїться ворога та передає цей настрій українцям, які щодня наближають спільну перемогу, вбиваючи окупантів.

Безпрецедентні заходи безпеки: перший іноземний візит Зеленського

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський не здійснював закордонних візитів. Натомість Київ став центром, куди приїжджали лідери всього світу. Наприкінці 2022 року президент все ж здійснив візит до США.

Поїздка Зеленського у Вашингтон була важлива з декількох питань, зокрема оборонного. Главі держави було важливо подякувати США за потужну військову допомогу, але й також досягти прогресу щодо зброї, на яку досі було табу. У підсумку переговори з Джо Байденом увінчалися успіхом. У Вашингтоні пообіцяли дати Україні батарею ЗРК Patriot.

У США Зеленського прийняли надзвичайно тепло. Чого тільки варті овації під час промови президента у Конгресі США та порівняння із легендарним візитом Вінстона Черчілля.



Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото із соцмереж українського президента

Також важливим було питання безпеки лідера України. На шляху до Вашингтона Зеленського супроводжував літак-розвідник НАТО та винищувач F-15. В аеропорту польського Жешува президент України сів у літак ВПС США. Його супроводжував літак-розвідник НАТО та американський винищувач.

Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії. Перед тим, як увійти в повітряний простір над Північним морем, розвідувальний літак НАТО перевірив місцевість. Причина в тому, що море в цьому районі патрулюють російські підводні човни.

Американський винищувач F-15, що злетів з бази в Англії, супроводжував політ Зеленського протягом його шляху. Після прибуття у Вашингтоні Зеленському надали охорону Секретної служби.

Зеленський – людина року

Завдяки своїй мужності й розумінню, за що ми боремося – Зеленський та українці викликають захоплення на Заході. Зокрема, американський журнал Time назвав Зеленського та "дух України" символом 2022 року.



Американський журнал Time назвав Зеленського людиною року / Фото обкладинки журналу

У Польщі Зеленського назвали політиком року. Також Зеленський став людиною року за версією Financial Times – його визнано втіленням мужності та стійкості українського народу в боротьбі проти російської агресії.

У Financial Times українського президента з його щоденними зверненнями порівнюють з британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем, який виступав на радіо, аби згуртувати свою країну під час бліцкригу.

Американське видання Politico теж визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. У матеріалі пояснюється, що завдяки Зеленському Європа нині переосмислює багато аспектів своєї дотеперішньої політики, тоді як європейські лідери не просто довіряють Зеленському – чого не скажеш про його попередників, – а й захоплюються президентом України та слідують за ним.