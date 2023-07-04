Ми не святкуємо: Зеленський та Клименко звернулись до правоохоронців у День Національної поліції

В Україні 4 липня професійне свято відзначають правоохоронці. Глава МВС зауважив, що Національній поліції України вісім років.

Саме 4 липня 2015 року в Києві запрацювала патрульна поліція. Ігор Клименко відзначив, що сьогодні вшановують не тільки професіоналізм, а й людяність, яку поліція проявляє у важкі моменти.

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Зеленський та Клименко звернулись до правоохоронців

Президент України подякував правоохоронцям за безпеку для наших людей, за порятунок українців, за героїзм у боях.

Вітаю всіх наших поліцейських і бажаю передусім вдячності – вдячності всього нашого народу нашій поліції. Що ефективнішими будуть кожен і кожна, хто служить у поліції, то більшою буде вдячність наших людей,

– зауважив Зеленський.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що працівники поліції:

захищають людей, ризикуючи своїм життям;

допомагають тим, хто цього потребує;

будують довіру між поліцією та населенням.

"Ми не святкуємо сьогодні. Не на часі парадна форма. Сьогодні ви в тому ж, в чому щодня ходите на службу, в чому вас бачать люди. У тій формі, яка вселяє впевненість та підтримку", – пояснив Клименко.

Він додав, що правоохоронці також воюють за захист України, а після перемоги на них чекає ще багато роботи, щоб будувати систему глобальної безпеки України.

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У 2015 році міліцію реформували й створили Національну поліцію України. Охочих людей набирали на службу та готували їх до роботи. Після підготовки першими почали роботу – 4 липня 2015 року – у Києві на Софійській площі співробітники нової поліції. Вони склали присягу на вірність Україні.