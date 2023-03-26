Дякую за службу та сталевий характер, – Зеленський та Залужний привітали Нацгвардію

Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну.

Сьогодні, 26 березня, в Україні відзначають День національної гвардії. Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали нацгвардійців із професійним святом, інформує 24 Канал.

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Подяка за сталевий характер

Президент зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення військ Росії та упродовж 9 років війни на Донбасі нацгвардійці проявляють справжню українську силу та подякував бійцям за службу і сталевий характер.

Із перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі – нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла. Дякую вам за службу і сталевий характер,

– наголосив Зеленський.



Зеленський подякував нацгвардійцям за службу і сталевий характер / Фото Офіс Президента



Нацгвардійці боронять Україну 9 років війни / Фото Офіс Президента

Мужність Нацгвардійців неоцінена / Фото Офіс Президента

"Честь, мужність, закон – не пусті слова"

Своєю чергою Головнокомандувач у вітанні наголосив, що нацгвардійці щодня на полі бою демонструють, що вірність українському народу – це не порожні слова.

Честь, мужність, закон – це ті поняття, які об'єднують всіх нацгвардійців. Але за вами – не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі і українському народу – це не просто порожні слова. Проявляєте неабияку стійкість і відвагу,

– зазначив Валерій Залужний.

Залужний вказав, що ціною власного життя захисники України борються за свободу для кожного українця й з перших днів російської агресії демонструють вражаючий героїзм на найскладніших ділянках фронту.

"Пліч-о-пліч. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині – ми непереможні", – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

. В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії. Він встановлений відповідно до Указу президента від 18 березня 2015 року.