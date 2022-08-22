Навіть якщо кремль не накаже: Шейтельман пояснив, чому у святкові дні слід бути обережними

У період серпневих українських державних свят слід бути дуже обережними. Існує реальна небезпека того, що росіяни завдадуть масовані ракетні удари, навіть без наказу кремля.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що насправді окупанти й раніше без приводів завдавали ракетні удари по містах, але у свято хотітимуть цього ще більше.

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російській армії не треба наказ із кремля

Шейтельман наголосив, що повністю розділяє ті застереження населенню від Офісу Президента. Від окупантів можна чекати чого завгодно.

Навіть, якщо з кремля не буде прямого наказу, то є польові генерали, які приймають рішення на польовому рівні. Вони мають повноваження стріляти з літаків чи з Іскандерів з території білорусі без наказу від путіна,

– зазначив політтехнолог.

Він зауважив, що польові командири навіть мають більше бажання помститися нам за те, що ми знищуємо їхніх солдатів, офіцерів, генералів.

"Я теж закликаю українців бути особливо обережними в ці дні. Святкувати, але озиратись на ситуацію", – наголосив Шейтельман.

Це можуть бути лише звичайні ракетні удари

Політтехнолог вважає, що ті удари, яких окупанти можуть нанести в святкові дні, нічим не відрізнятимуться від їхніх попередніх ракетних атак.

Нічого нового у росіян немає. У них не з'явились нізвідки нові види авіації, ракети тощо. Та й наше ППО працює набагато краще, ніж на початку війни, і збиває, наскільки відомо, 85% ракет,

– розказав Шейтельман.

Шейтельман пояснив, чому у святкові дні слід бути обережними: дивіться відео

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