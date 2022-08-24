"Ми на вашому боці, ви не самотні": як світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності

Наша держава сьогодні, 24 серпня, відзначає 31 День Незалежності. Він минає у боротьбі за свободу та суверенітет.

Світові лідери висловили свої привітання нашій державі та сміливому народу з цієї нагоди. 24 канал зібрав їх побажання в одному матеріалі.

До теми Зеленський емоційно привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

Привітання Бориса Джонсона та Анджея Дуди

Одними з перших висловили свої побажання для нашого народу та держави великі друзі України – прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Польщі Анджей Дуда. Вони навіть записали відео з щемливими словами.

Борис Джонсон твердо запевнив, що Велика Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною в цій боротьбі, як би довго вона не продовжувалась.

Привітання Джонсона: дивіться відео

Резиденцію прем'єра у Лондоні прикрасили квітами в кольорах українського прапора.



Резиденція Джонсона 24 серпня / Фото з твітера Бориса Джонсона

Лідер Польщі Анджей Дуда пригадав, що Польща першою визнала Незалежність України. Він провів паралелі з сьогоденням. Адже зараз країна стоїть разом із нами, допомагає і підтримує. Дуда висловив упевненість, що подолавши російську навалу, на нас чекає світле європейське майбутнє.

Привітання Дуди: дивіться відео

Головний офіс Єврокомісії підсвітили кольорами прапору України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будівля відомства гордо носить жовто-блакитний одяг, щоб показати нашу підтримку Україні у боротьбі за вільне, незалежне та європейське майбутнє.



Прапор України на будівлі Єврокомісії / Фото з твітера Урсули фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії також записала відеопривітання для українців з нагоди Дня Незалежності. Урсула фон дер Ляєн звернула увагу, на які жертви йдуть українці щодня. Тому Європа стоїть на нашому боці й буде стояти до кінця.

Привітання від очільниці Єврокомісії: дивіться відео

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель записав відео, в якому звернувся до наших захисників у День Незалежності. Він захоплюється нашою непохитністю і також запевнив, що Європа стоїть разом з Україною. Твіт Боррель опублікував українською.

До Дня Незалежності України висловлюю своє захоплення тими, хто безстрашно боронить суверенітет і незалежність України, принципи гуманізму і демократії. Європа на вашому боці,

– сказав Боррель.

Привітання головного дипломата ЄС: дивіться відео

Глава МЗС Польщі написав привітання українською

Побажання від польських друзів не закінчуються. Глава МЗС сусідньої країни Збігнєв Рау в твітері написав привітання для нашої держави українською мовою.

31 рік Україна з гордістю святкує День Незалежності. Хоча цьогорічне святкування через шість місяців від початку російського вторгнення, є іншим, ви не самотні. Бажаю всім українцям сили, миру та наполегливості у боротьбі за свободу та незалежність,

– побажав він.

Привітав нас і очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він запевнив, що підтримка територіальної цілісності та суверенітету України від Туреччини залишається непохитною.

Посол Великої Британії Мелінда Сімонс записала також відео з привітанням. Вона одягнула вишиванку. Пані посол говорила українською.

Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свободи,

– сказала вона.

Неймовірне привітання Мелінди Сімонс: дивіться відео

Столтенберг заговорив словами Шевченка

Оригінальне привітання прозвучало від Генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він процитував вірш Тараса Шевченка "Мені однаково" англійською мовою.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені,

– сказав Столтенберг.

Він одразу додав, що НАТО також не однаково, що буде з Україною. Він запевнив, що Альянс буде підтримувати нашу державу до перемоги. Також висловив захоплення нашими чоловіками та жінками, які борються за свободу.

Привітання Столтенберга: дивіться відео

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що підтримка України є непохитною. Він опублікував твіт із прапором нашої держави.

Привітання від Швеції та Фінляндії

А прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін опублікувала з нагоди Дня Незалежності України фото із главою нашої держави Володимиром Зеленським. Знімок зробили під час її візиту до Києва.

Ви сміливі та непохитні. Ми з вами. Ми не відвернемося. Ми не забудемо Україну та її народ,

– запевнила вона.

Привітання завершила словами "Слава Україні!"

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде також привітала Україну та українців з Днем Незалежності.

Сьогодні ми також відзначаємо 31-й День Незалежності України. Швеція непохитно підтримує Україну, її суверенітет і територіальну цілісність. Україна захищає не тільки власних громадян і кордони від незаконної агресії росії, Україна захищає Європу,

– наголосила вона.

Лінде запевнила, що підтримка Швеції буде продовжуватися.

Як Україна відзначає День Незалежності

Цьогоріч свято має геть інші сенси через війну, яку розпочала росія. Масові заходи та гуляння скасували, адже бої тривають і ми втрачаємо своїх найкращих синів. Крім того, в такі дні значно зростає загроза збільшення ракетних ударів ворога. Тому українців закликали не нехтувати сигналами тривоги 24 серпня, як і у всі інші дні.

У День Незалежності України Володимир і Олена Зеленські прийшли до алеї Героїв Небесної Сотні. Президент і перша леді вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув під час Революції Гідності.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповідав, що у регіоні, де нині йдуть найбільш "гарячі" бої, майорить синьо-жовтий прапор. Він є символом того, що область не скориться перед ворогом і буде боротися до кінця.

СБУ також привітала зі святом: дивіться відео