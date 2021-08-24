У День Незалежності на Донбасі загинув український військовий
На Донбасі внаслідок цинічного обстрілу бойовиків загинув український військовий. Ще один отримав поранення.
Бойовики вкотре цинічно обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Один військовий загинув, а ще одного – поранили
Бойовики обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення,
– мовиться у повідомленні.
Пораненого воїна терміново евакуювали та доправили у лікарню. Стан його здоров'я – задовільний.
Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- За минулу добу, 23 серпня, окупанти 4 рази порушували режим тиші на Донбасі. Найманці Росії обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Водяного, Мар'їнки, Широкиного. На Луганщині також зафіксували проліт БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
- Унаслідок ворожих атак один український воїн зазнав вогнепального поранення, несумісного з життям.
- 22 серпня також загинув український військовий. Він отримав поранення несумісні з життям.
- До речі, попри режим "тиші" окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Вогонь відкривають ледь не щодня. Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 57 українських військових.