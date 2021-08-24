У День Незалежності на Донбасі загинув український військовий

На Донбасі внаслідок цинічного обстрілу бойовиків загинув український військовий. Ще один отримав поранення.

Бойовики вкотре цинічно обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Один військовий загинув, а ще одного – поранили

Бойовики обстріляли позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення,

– мовиться у повідомленні.

Пораненого воїна терміново евакуювали та доправили у лікарню. Стан його здоров'я – задовільний.

Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Коротко про ситуацію на Донбасі