Такого тихого Дня Незалежності у Харкові ще не було, – журналістка

Замість веселого та гучного святкування Дня Незалежності харків'яни вимушені залишатися вдома. У місті триває 36-годинна комендантська година.

"Святкова" комендантська година у Харкові

Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, таким тихим 24 серпня у місті ще ніколи не було. Вулиці Харкова порожні, без нагальної потреби люди не виходять.

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Кореспондентка зауважила, що харків'янам слід залишатися вдома, тому що працюють правоохоронці, але найголовніше – це загроза обстрілів.

Від ракетних ударів та артобстрілів з таким сусідом як росія ми, на жаль, не застраховані. Тому у Харкові сьогодні тихий, сімейний та домашній День Незалежності,

– наголосила Анна Черненко.

Поліція патрулює Харків на російському "Тигрі"

Попри це, харків'яни отримали на День Незалежності цікавий подарунок. Відтепер поліція патрулює вулиці міста та дбає про безпеку громадян на трофейній російській бойовій машині "Тигр". Її прикрасили українською символікою та написом: "Доброго вечора, ми з Харкова".

Журналістка розповіла, що ця машина на початку повномасштабного вторгнення їхала з Бєлгорода окуповувати Харків, однак ЗСУ та правоохоронці "денацифікували" її. Кілька місяців "Тигра" ремонтували, після чого й вивезли на вулиці міста, але вже з іншою метою.

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