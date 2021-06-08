Авіація, катери та салют: у День Незалежності на Хрещатику таки пройде парад військ

У День Незалежності в Києві все ж проведуть урочистий концентр і парад військ. На Хрещатику запланований проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

Затверджений Кабінетом міністрів план заходів з підготовки та святкування Дня Прапора та 30-ї річниці Незалежності України оприлюднили на Урядовому порталі.

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24 серпня 2021 року передбачено організацію та проведення з нагоди 30-ї річниці Незалежності України урочистого концерту та параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів),

– йдеться у документі.

На Михайлівській площі та Володимирському проїзді організують статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони та артилерійський салют на Трухановому острові.

Організують також урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро. Зокрема на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові.

Урочистості на національному рівні

З нагоди Дня Незалежності України проведуть на національному рівні урочистості за участю:

президента України;

керівників органів державної влади;

органів місцевого самоврядування;

громадськості;

науковців;

творчої інтелігенції;

представників іноземних держав та дипломатичного корпусу;

міжнародних організацій;

української діаспори;

духовенства.

Окрім цього, планується проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Зверніть увагу! Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого розпорядженням уряду.

Їх проведуть з урахуванням вимог законодавства зі запобігання поширенню коронавірусної хвороби, за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також коштом інших джерел, не заборонених законодавством.