"Світ потребує такого лідерства": Зеленський привітав США з 250-річчям незалежності

Володимир Зеленський привітав США із 250-річчям незалежності. У своєму зверненні він наголосив на історичному значенні боротьби за свободу та подякував Америці за підтримку під час повномасштабної війни.

Про це президент написав у соцмережах.

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Як Зеленський привітав США?

Зеленський зазначив, що американська мрія про незалежну, вільну та сильну державу вже два з половиною століття надихає інші народи, які прагнуть свободи. За його словами, саме Сполучені Штати допомогли людству вистояти перед тиранією у XX столітті та сформували систему міжнародних союзів, що забезпечила десятиліття миру й розвитку.

Президент підкреслив, що сьогодні українці ведуть боротьбу за ті самі цінності, які свого часу відстоювали засновники Америки.

Сьогодні, у XXI столітті, вплив і значення Америки точно не менші. І особливо ми це бачимо в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для наших людей фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом, з тією ж енергією, з якими американці вибороли і захистили свою незалежність. Ми дуже цінуємо підтримку Сполучених Штатів, і особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України,

– сказав він.

Зеленський також зазначив, що американська зброя – від "Джавелінів", які Президент Трамп вирішив передати Україні, до "Петріотів", які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – доводить силу американського духу, американської рішучості та американських технологій.

"Коли ми звертаємося до Америки по "Петріоти", ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які спрацювали 250 років тому, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободі й життю захист, – сказав український лідер.

Окремо Зеленський висловив вдячність американському народу, президентові США та всім, хто підтримує Україну. Він побажав Сполученим Штатам процвітання, а двом країнам – подальшої плідної співпраці задля досягнення справедливого та тривалого миру.

До привітань доєднався й міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що для українців принципи свободи, демократії та людської гідності давно перестали бути лише політичними гаслами – вони стали питанням виживання держави та нації.

Сибіга зауважив, що народ України, як і американці понад два століття тому, змушені зі зброєю в руках відстоювати своє право самостійно визначати власне майбутнє.

Наші народи поєднує спільне розуміння того, що свобода не передається у спадок. Кожне покоління має відстояти та захистити її для наступного. Саме тому слова "Свобода" і "Незалежність", закарбовані в американській історії 250 років тому, сьогодні мають для мільйонів українців таке саме глибоке значення,

– підсумував він.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах аномальна спека зірвала святкування Дня незалежності. Через небезпечні погодні умови влада в багатьох центральних і східних штатах була змушена скасувати або перенести десятки парадів, концертів і святкових феєрверків. Одним із найрезонансніших рішень стало скасування традиційного параду з нагоди Дня незалежності у Вашингтоні.