"Забув" про стягування військ: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вирішив привітати народ України з Днем Незалежності. Буквально декілька днів перед цим він заявив, що перекинув третину своїх військ до кордону з Україною.

Причиною перекидання своєї армії Лукашенко називав буцімто переміщення українських військ до кордону. Хоча у Держприкордонслужбі заяви Лукашенка спростовували, пише 24 Канал.

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Що заявив Лукашенко у День Незалежності

На білоруській землі завжди з особливою повагою та теплотою ставилися до серцевого та працьовитого народу України. Протягом тривалого часу наші нації знаходили сили в єдності, ділили радість та горе, притулок та хліб, разом долали негаразди та пишалися своїми успіхами. Нас об'єднують не лише спільна доля та споріднені зв'язки, але й прагнення дружити та ладити із сусідами,

– абсолютно цинічно заявив Лукашенко.

Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі "забув", як 24 лютого 2022 року надав свою територію Росії для повномасштабного вторгнення в Україну.

А після того, як Збройні Сили України вигнали окупантів Київщини, Чернігівщини та інших областей, то Росія неодноразово нагнітала ситуацію, лякаючи загрозою наступу з Білорусі.

Також Лукашенко у своєму "вітанні" заявив, що нібито впевнений у тому, що у цих непростих умовах не лише можливо, а й необхідно "розмовляти мовою миру заради нинішнього та майбутніх поколінь слов'янських народів".

"Іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні", – цинічно продовжив Лукашенко.

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Також він "побажав" українцям мирного неба та "громадянської згоди", добробуту та згуртованості сім'ям.