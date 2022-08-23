Ми знаємо пріоритети ворога, – Зеленський про ракетну загрозу на День Незалежності

Українців не раз попереджали, що в святкові дні 23 і 24 серпня ворог може бути більш підступним. Окупанти можуть збільшити ракетні удари по Україні.

Вкотре про це заговорив і президент під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. За його словами, те, що росія може зробити в ці дні – не нове, інформує 24 канал.

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Ми розуміємо, як вони діють, як вони провокують. Загроза від росії є щоденна. Наша розвідка разом із партнерами працює щодо цього. Ми знаємо пріоритети – б'ють по об'єктах інфраструктури або по державних інституціях,

– сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що з 24 лютого в цьому нічого не змінилось. росія атакує нашу державу постійно.

"Так, вони можуть збільшити кількість цих ударів на 23 і 24 число. Це вся інформація, якою я володію. Будуть бити нас, будуть отримувати потужну відповідь. Вона наростатиме і ставатиме сильнішою", – запевнив президент.

Загрози на День Незалежності

Україна не лише знає про ймовірну небезпеку, але й готується їй протидіяти. Деякі регіони вже ввели певні обмеження на свято. Зокрема, на Харківщині, з 22 серпня комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 годин наступного дня. А на День Незалежності комендантська година розпочнеться о 19:00 23 серпня та закінчиться о 7:00 25 серпня.

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. Крім того, до 24 серпня включно метро працюватиме з 06:00 до 21:00.

Як зазначили в Київській ОВА, ворог може завдати удару кожної миті. Тому усім слід бути готовими до цього. Міська влада закликає бути особливо пильними цього тижня і дуже просить подбати про власну безпеку: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття.

Як реагували в ОП на загрозу в День Незалежності: дивіться відео