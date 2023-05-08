Росіяни захлинуться кров'ю, – Буданов звернувся до українців у День пам'яті й пообіцяв помсту

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та примирення 8 травня. У цей день він пообіцяв помститися Росії.

8 травня українці висловлюють повагу і вдячність усім борцям проти нацизму. Буданов зауважив, що на сьогодні Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору.

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Звернення Буданова до українців

За словами очільника розвідки, нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. Розв’язавши війну, окупанти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Однак терористи зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою.

А головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього українського народу. Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!

– зазначив Буданов.

Він наголосив, що за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, незліченні жертви й страждання дітей і матерів українці помстяться Росії.

"Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!" – підкреслив очільник ГУР МО України.

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