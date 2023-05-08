Хоч агресор тепер інший, у нього та ж мета, – Зеленський звернувся до українців у День пам'яті

8 травня увесь світ відзначає Ден пам'яті та примирення. Більшість народів світу у цей день згадує велич перемоги над нацизмом.

Президент наголосив, що зараз українці повертають нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Український лідер нагадав, що цього дня, 78 років тому, набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

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День миру Україна відзначатиме разом із Європою

Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

Глава держави запевнив, що світ ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом.

Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми б'ємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги – День перемоги України,

– сказав президент.

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Зеленський сказав, що героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо зараз у діях наших воїнів, які протистоять російській навалі. Українці боролися тоді й борються зараз заради того, щоб ніхто й ніколи знову не поневолював інші народи й не знищував інші країни. Глава держави запевнив, що все те старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбите так само, як і був розбитий нацизм.

Разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об'єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм,

– зазначив український лідер.

Він додав, що сьогодні, віддаючи належне найбільш важливій перемозі ХХ століття, ми всі чекаємо та наближаємо новий великий день нової перемоги – перемоги України.