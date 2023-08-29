Різні шляхи й спільний біль: репортаж з військових цвинтарів Львова, Києва та Дніпра

Щороку 29 серпня Україна відзначає День пам’яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність. Уже понад 9 років наша країна втрачає найкращих у боротьбі за свободу проти російських загарбників. І про це кожному з нас нагадують прапори, які майорять на кладовищах – на могилах тих, хто робив усе для того, аби наш жовто-блакитний стяг замайорів у кожному місті та селі України.

У цей скорботний день журналісти 24 Каналу відвідали місця останнього спочинку тих, хто своїм життям захистив нашу країну – українських захисників. Про те, як вшановують пам’ять полеглих воїнів у Києві, Львові та Дніпрі – читайте в ексклюзивному репортажі.

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Личаківське кладовище та Марсове поле, Львів

У Львові новітні герої та борці за свободу спочивають на Личаківському кладовищі та на Марсовому полі (воно ж Личаківське військове кладовище). На першому хоронили загиблих в АТО та перших полеглих під час повномасштабної війни. Тепер же місцем останнього спочинку захисників та захисниць, які віддали життя за нашу свободу, є саме Марсове поле.

Символізм Марсового поля полягає не тільки в тому, що воно століттями було місцем останнього спочинку учасників різних воєн, але й те, що навпроти нього розташована пологова клініка. З одного боку дороги під прапорами спочивають Герої, а з іншого боку народжується нове життя – ті, котрі житимуть у вільній державі завдяки тим, хто віддав за неї найдорожче, що мав.



Марсове поле у Львові / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Сьогодні у Львові страшенна спека. Усе місто в жовто-блакитних прапорах. На більшості з них зверху чорні стрічки – нагадування про те, що сьогодні День пам'яті.

На Марсовому полі людей небагато. Можливо, через спеку. Десь-не-десь біля могил пораються рідні – поливають квіти, запалюють свічки. Ті, чиї рідні поховані поруч, розмовляють між собою як давні знайомі – вочевидь, горе познайомило їх. Розмови у них про буденне. Час не гоїть рани, але, напевно, до них доводиться звикати, і вони вже не болять так, як колись.



Марсове поле – місце спільного болю не для однієї родини / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Тут спочивають не тільки воїни зі Львова чи області, але й з інших регіонів. На Марсовому полі, зокрема, спочиває В'ячеслав Ярмак – чоловік родом із Харкова, який майже 10 років прожив разом з дружиною у Львові. До його могили сьогодні, як і майже кожного дня, прийшла мама, якій доводиться жити з великим болем втрати – її молодшого сина розстріляли окупанти поблизу Циркунів, а старший загинув на фронті, боронячи нашу державу на Луганщині.

Він ще в 2014 році рвався на фронт. Тоді, можна сказати, не пустили його. А коли почалась (повномасштабна – 24 Канал) війна – навіть слухати нікого не хотів,

– пригадує мама воїна.

В'ячеслав загинув 3 грудня 2022 року. Спершу його хотіли поховати у Харкові, проте потім рідні вирішили, що місцем останнього спочинку чоловіка стане Львів – місто, в якому він планував залишитись назавжди й придбати собі тут квартиру. Місто, яке є фактично рідним для його 12-річної доньки.



В'ячеслав Ярмак мріяв назавжди залишитися у Львові – тепер тут його могила / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

А ще на кладовище приходять військові – воїни, які у відпустці, провідують своїх побратимів та приносять квіти на їхні могили.

Однак у Львові полеглі в російсько-українській війні спочивають не тільки на Марсовому полі, але й на Личаківському кладовищі – там поруч з українськими січовими стрільцями спочивають загиблі в АТО та полеглі в перші місяці повномасштабного вторгнення.



Поховання полеглих воїнів на Личаківському кладовищі – сьогодні тут безлюдно / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Цей цвинтар став місцем останнього спочинку зокрема для Василя Сліпака – оперного співака, який загинув під час виконання бойового завдання у 2016 році, боронячи нашу державу на Сході, та Юрія Олійника – нашого колеги, оператора 24 Каналу, який минулого року загинув у Попасній.



Могила Василя Сліпака / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

На жаль, сьогодні вранці тут безлюдно. Хочеться вірити, що це просто тому, що на вулиці був спекотний ранок, а ближче до вечора люди прийдуть вшановувати Героїв. Кожен, хто боронив чи боронить нашу країну протягом понад 9 років – безсумнівно Герой, і пам'ять про кожного повинна жити завжди, адже кожен із них давав відсіч російським окупантам, які зазіхнули на нашу землю.

Берковецьке кладовище, Київ

В столиці нашої держави хоронять Героїв російсько-української війни на різних кладовищах, найбільшим є поховання на Берковецькому цвинтарі у секторі 42. Сьогодні там також було не надто людно, проте подекуди біля могил були рідні полеглих – люди, які майже щодня і за кожної нагоди навідуються туди – до місця, де спочиває частина їхньої душі.



Поховання Героїв на Берковецькому цвинтарі / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Серед тих, хто назавжди спочив під синьо-жовтим стягом – Кирило Шанава. Сьогодні до нього прийшла мама. Ще у 2014 році родина пізнала біль війни, коли довелося покидати рідний Донецьк. Тоді Кирило ще був неповнолітнім. Коли ж почалась повномасштабна війна – він одразу ж пішов у військкомат.



Війна забрала дім Кирила в Донецьку / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

До вторгнення Кирило багато працював, не мав жодних шкідливих звичок. Хлопець мріяв про фах вчителя історії, однак, на жаль, не судилося – він загинув у бою на Сході. Зараз же матір, яка переживає втрату свого сина, переконана – Україна повинна перемогти, адже у нашої волі вже надзвичайно велика ціна.

Такого бути не може, щоб ми не перемогли. Бо інакше навіщо все це?

– переконана матір Кирила.

Біля Кирила спочиває Олександр Баранов – боєць Нацгвардії, який загинув у травні минулого року на Сході. Олександр – родом із міста Бахмут на Донеччині. На жаль, його не могли поховати у рідному місті, тому останній спочинок герой знайшов у Києві.



Олександр боронив Україну ще з 2014 року / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Батько Олександра – Микола – розповів, що його син воював добровольцем ще з 2014 року і за час війни на Донбасі зазнав поранення. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр доєднався до полку Нацгвардії і знову став на захист своєї держави. На жаль, він загинув під ворожим обстрілом. У відповідь на питання про найяскравіший спогад про сина, Микола відповів коротко – все його життя.

Краснопільський цвинтар, Дніпро

У Дніпрі найчастіше полеглі захисники знаходять свій останній спочинок на Краснопільському кладовищі. У перші роки російсько-української війни кладовище було одним із найбільших поховань загиблих на Донбасі воїнів.



Краснопільський цвинтар / Фото Петра Заливи, 24 Канал

Тут поховані як і воїни з Дніпра та області, так і з інших регіонів, зокрема і тимчасово невпізнані воїни – захисники, останки яких не вдалося ідентифікувати. З тіл взяли зразки для проведення ДНК-тестів, щоб ідентифікувати полеглих, а їх поховали на кладовищі.



На цьому кладовищі спочивають неідентифіковані воїни / Фото Петра Заливи, 24 Канал

Сьогодні тут мало людей. Особливо мало біля могил тих, хто загинув під час АТО та ООС. Однак можна було побачити військових чи поліцейських та навіть цивільних, які сьогодні прийшли віддати шану загиблим. У кожного, хто приходив сьогодні на Краснопільське кладовище, на обличчі можна було побачити біль.

Зокрема, воїни покладали квіти до пам'ятного знаку всім полеглим Героям, який є на кладовищі.



Воїни вшанували своїх полеглих побратимів на Краснопільському кладовищі / Фото Петра Заливи, 24 Канал

Ми понад 9 років вимушені відстоювати свою державу та свободу. За всі ці роки у боях ми втратили найкращих синів та доньок нашої держави. І той, хто не зрадив присязі в Криму, відстоював кожне місто та село на Донбасі, боронив Донецький аеропорт, хто зупиняв повномасштабний наступ на нашу землю, хто ціною власного життя рятував побратимів чи затримував ворога, хто вигнав ворога з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, хто звільняв Балаклію, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, Святогірськ, Лиман, Снігурівку, Берислав, Чорнобаївку та Херсон – захисник свого народу.

І сьогоднішній день – ще одна нагода вкотре схилити голову перед героїзмом наших захисників та захисниць і подякувати їм за наші життя і за те, що цей навіть трагічний день ми можемо проживати у своїй країні.