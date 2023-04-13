На них ніхто б не прийшов, – експрацівник КДБ про скасовані паради на 9 травня в деяких містах

Загальновідомо, що 9 травня для росіян є чи не найважливішим святом року. Проте 2023 року паради у деяких містах довелося скасувати.

Якби парад організували у Бєлгороді, за власно волею туди не прийшов би ніхто. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Варте уваги "А що сталося": у російських містах скасовують паради до 9 травня

Чого боїться Путін

Прильоти у Бєлгороді є вже давно. Мешканці міста знають, що будь-яка артилерія, яку має ЗСУ, з Харкова спокійно долітає до них.

Жирнов пригадав, що з 9 травня була напружена ситуація й минулого року. Так, повітряні паради скасували по всій країні. Щоправда, у Москві це було виправдано, тому що заговорили про можливість диверсій з боку України.

Літаки, які летять до Червоної площі, стартують у Кубинці, 45 кілометрів льоту. По всьому цьому напрямку може стояти людина зі Stinger і збити будь-який літак,

– пояснив колишній агент КДБ.

Там мали підійняти, зокрема, Boeing E-4, який називають літаком "судного дня". Це командний пункт, який керує ядерною війною з повітря.

"Усі ці літаки є законними військовими цілями для України. Ба більше, ФСБ розповідала, що у вас супер розвідка, це ви вбили Дар'ю Дугіну за 30 кілометрів від Ново-Огарьово. Вони серйозно розглядали можливість збиття літаків", – зазначив Жирнов.

З іншого боку, Владімір Путін боявся іншого. Не буде відкриттям, що найбільший страх диктатора – неминучий кінець життя.

Уявіть собі російського льотчика, який пролітає над Червоною площею і пікірує на Мавзолей та Путіна. І все. Вежі-близнюки в усьому світі залишаються доволі страшною картинкою,

– підкреслив Жирнов.

Ексспівробітник КДБ акцентував, що скасовується саме військовий парад. Так, якщо по території Росії йдуть війська, особливо у прикордонних регіонах, і українська армія має засоби ураження, – вони розглядаються як законна військова ціль для України. Тому і в Ростові, і в Криму, і у Воронежі, і у Бєлгороді, і у Курську, і у Брянську паради скасували.

Кремлю не потрібна неякісна картинка

За словами ексспівробітника КДБ, російське керівництво, можливо, усе обдумало й вирішило не ризикувати з військовими. Натомість вони могли б організувати цивільний парад.

Там йдуть цивільні особи, а Україна ніколи не завдає ударів по мирних громадянах. Це лише вигадки російських спецслужб та пропагандистів, буцімто "київський режим" б'є по мирних жителях,

– наголошує ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Вони під час війни можливі, додає Жирнов, але лише через помилку. Жодні спеціальні удари по мирних жителях ніколи не плануються українським керівництвом.

"Вони могли б запланувати, але побоялися, що на ці паради просто ніхто не прийде, і усе зірветься. Одна річ, коли йде маніфестація у Москві, де виводили близько 1 мільйона людей з фотографіями. Якщо раптом вийде 3,5 людини – це буде негарна картинка", – говорить колишній агент КДБ.

Втім, усі звикли до того, що Росія любить створювати картинку, яка немає нічого спільного з реальністю. Як зауважив Жирнов, більшості людей видають заздалегідь підготовлені фото, і вони вдають, що це їхні родичі.

"Як тільки закінчується дійство, вони виходять з іншого боку станції метро і викидають ці фото, тому що вони для них не становлять жодної цінності", – розповів колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Якою є справжня причина скасування парадів