Символ свободи в усьому світі: біля Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України

У День Державного прапора України біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Розгорнути прапор прийшли українці в вишиванках та з національними символами.

Перед учасниками акції виступив також очільник Місії України при ЄС Всеволод Ченцов. Акцію відвідала кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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День прапора святкували в Європі

Біля будівлі Європарламенту розгорнули величезний прапор України довжиною 30 метрів. Ченцов, який виступив перед учасниками акції, заявив, що синьо-жовтий стяг є символом боротьби та незламності.

Сьогодні прапор є символом не лише української боротьби, а й символом незламності та свободи для усіх людей доброї волі не тільки в Євросоюзі, а в усьому світі,

– заявив Ченцов.

У Брюсселі вшанували пам'ять хвилиною мовчання усіх, хто боровся за право підіймати прапор України. Українці також заспівали гімн та "Червону калину".

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Ченцов разом з учасниками акції розгорнули також прапор Ірпеня, який був окупований одним із перших на Київщині після початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, сьогодні ввечері всі Євроінституції у Брюсселі будуть підсвічені кольорами українського прапора.

Українці біля Європарламенту розгорнули синьо-жовтий стяг / Фото Софії Назаренко

Як в Україні відзначають День прапора