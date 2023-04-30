"Ми готові на все": українські прикордонники показали епічне відео у стилі голлівудського фільму

Держприкордонслужба опублікувала відео на честь прикордонників. Кадри показують будні захисників української землі.

Двохвилинне відео нагадує трейлер до голлівудського фільму. Проте, на жаль, це наша нова реальність. Світу, якого ми знали, більше немає.

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Прикордонники опублікували захопливе відео

Відеоряд супроводжує монолог від першого обличчя. У ньому прикордонник розповідає про те, як починається його кожен новий день.

Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім. Але я не вважаю це прокляттям. Навпаки, це ще більше спонукає до свідомості в кожній секунді твого життя. Для того, щоб змінити світ, потрібна одна гарна брехня і море крові. Світу, якого ми знали, більше немає, але на що ми готові, щоб повернути його назад? Ми готові на все,

– сказав він.

У відеоряді ми можемо побачити кадри з операцій або навчань. На суші, у воді та в повітрі – прикордонники захищають нас у різних умовах та на різних напрямках.

Історію пише переможець, тому ми зобов'язані перемогти. І правда за нами, адже ми захищаємось від ворога на свої території.

У боротьбі за життя ми несемо світло в темряву, з честю. Підтримуючи одне одного ми досягаємо спільної мети, разом. Історію пише переможець. На війні правдою нехтують в першу чергу. Але хто вирішує, що ж права? Обов'язок солдата – захищати звичайних людей. А єдина правда заключається в тому, що ми робимо це на своїй землі,

– наголосив прикордонник.

День українського прикордонника: дивіться відео

30 квітня – День прикордонника України

Сьогодні, 30 квітня 2023 року, Україна відзначає День прикордонника. Вони вже 9 років боронять нашу Україну від російських окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення прикордонники разом з іншими українськими захисниками захищали Київ, Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Херсон, брали участь у деокупації українських територій. Також вони продовжують перебувати на найгарячіших напрямках, зокрема в Бахмуті.

Голова Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко наголосив, що охоронці кордону з честю боронять країну і захищають державний рубіж. Тисячі чоловіків та жінок у лавах Державної прикордонної служби самовіддано воюють з російськими загарбниками та забезпечують безпеку країни на різних ділянках кордону.

Це наша реальна межа між добром і злом. Саме прикордонники першими прийняли удар російської армії, вистояли і продовжують далі битися за незалежність. Усі ми віддаємо данину шани всім хлопцям і дівчатам, які поклали життя за Україну. Усім тим, хто продовжує битися з агресором за наше світле майбутнє. Кожен з них Герой і завдяки їхній самопожертві наша держава залишається вільною,

– написав він.

За проявлену мужність майже 1 150 прикордонників відзначені державними нагородами. 7 нагороджені найвищою відзнакою – звання Героя України. На жаль, 5 з них – посмертно.

Дейнека наголосив, що пишається сміливістю всіх українців та своєю прикордонною родиною. І ми завжди будемо пам’ятати імена всіх полеглих прикордонників – їхні подвиги й пам’ять про них житимуть вічно.