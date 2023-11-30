Олещук показав роботу радіотехнічних військ Повітряних сил

Радіотехнічні війська першими бачать ворожі повітряні цілі і забезпечують командні пункти інформацією. Від їхньої оперативності та уважності залежать багато речей.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що радіотехнічні війська цілодобово проводять чергування. Вони безперервно стежать за повітряними цілями всередині держави та за її межами.

Дивіться також "Засвітив" роботу ППО: в Одесі затримали чоловіка, який допомагав російським спецслужбам

Як працюють радіотехнічні війська

Десятки радіолокаційних підрозділів розосереджені по всій території України. Вони першими бачать ворожі літаки, вертольоти, ракети та дрони і миттєво забезпечують командні пункти інформацією про повітряну обстановку.

Від їхньої оперативності – напряму залежить результат роботи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, підрозділів мобільних вогневих груп. Саме 30 листопада, щороку, військовослужбовці радіотехнічних військ відзначають своє професійне свято. Я безмежно дякую вам за бойову роботу, важку щоденну працю, відданість військовому обов’язку та Присязі,

– написав командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як працюють радіотехнічні війська: дивіться відео

Вночі окупанти знову атакували Україну