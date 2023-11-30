Олещук показав роботу радіотехнічних військ Повітряних сил
Джерело:Микола Олещук
Радіотехнічні війська першими бачать ворожі повітряні цілі і забезпечують командні пункти інформацією. Від їхньої оперативності та уважності залежать багато речей.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що радіотехнічні війська цілодобово проводять чергування. Вони безперервно стежать за повітряними цілями всередині держави та за її межами.
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Як працюють радіотехнічні війська
Десятки радіолокаційних підрозділів розосереджені по всій території України. Вони першими бачать ворожі літаки, вертольоти, ракети та дрони і миттєво забезпечують командні пункти інформацією про повітряну обстановку.
Від їхньої оперативності – напряму залежить результат роботи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, підрозділів мобільних вогневих груп. Саме 30 листопада, щороку, військовослужбовці радіотехнічних військ відзначають своє професійне свято. Я безмежно дякую вам за бойову роботу, важку щоденну працю, відданість військовому обов’язку та Присязі,
– написав командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук.
Як працюють радіотехнічні війська: дивіться відео
Вночі окупанти знову атакували Україну
- У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував Україну 20-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з двох напрямків: окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.
- До відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.
- В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях нашої країни.