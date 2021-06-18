День скасування рабства: у США погодили нове свято

Джозеф Байден підписав законопроєкт про визнання Дня скасування рабства у США федеральним святом. Його відзначатимуть 19 червня.
Палата представників проголосувала за прийняття документа. Там остаточно ухвалили текст закону 415 голосами проти 14 голосів за підтримки лідерів демократів і республіканців.
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Чому свято є важливим для США
Законопроєкт про нове свято одноголосно схвалили в Сенаті США. За словами Байдена, ця дата є днем "глибокої ваги і сили".
Завдяки тому, що Juneteenth стає федеральним святом, усі американці можуть відчути силу цього дня і навчитися нашій історії, відзначити прогрес і боротися з відстанню, яку ми подолали,
– наголосив президент США.
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Скасування рабства у США: коротко
- Авраам Лінкольн, який є 16 президентом США, у 1863 році видав прокламацію про звільнення рабів. Через опір південних штатів документ не набув чинності до закінчення Громадянської війни в США.
- Вже у грудні 1865 року була ухвалена 13 поправка до Конституції. Вона фактично скасувала рабство на всій території країни.
- Наразі День визволення відзначають на своєму рівні 49 з 50 штатів.