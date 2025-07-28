В Україні вперше відзначають День скорботи та вшанування пам'яті тих, хто загинув у полоні
- Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи за військовими та цивільними, які загинули в полоні.
В Україні, 28 липня, вперше відзначається День скорботи та вшанування пам'яті захисників і цивільних осіб, які загинули у полоні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Що відомо про День скорботи за військовими та цивільними, які загинули в полоні?
Президент зазначив, що ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених – азовців – в Оленівці.
"І на жаль, таких прикладів російських звірств немало", – наголосив Зеленський.
Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. І не пробачимо,
– написав лідер країни.
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Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.