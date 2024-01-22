"Донбас – це Україна": у Макіївці замайорів синьо-жовтий прапор з нагоди Дня Соборності України

Рано чи пізно український стяг піднімуть над усіма територіями нашої держави, попри всі зусилля Росії, яка намагається цьому завадти. До Дня Соборності України підняли прапор у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Стало відомо, що український стяг встановили активісти руху "Жовта Стрічка".

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Синьо-жовтий стяг замайорів у Макіївці

Як зазначили у русі "Жовта Стрічка", встановили український прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці. Тепер український прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з Росією.



У Макіївці замайорів прапор до Дня Соборності України / Фото з телеграм-каналу "Жовта Стрічка"

Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас – це Україна!,

– йдеться в повідомленні.



У Макіївці встановили прапор України до Дня Соборності / Фото з телеграм-каналу "Жовта Стрічка"

Також активісти "Жовтої стрічки" опублікували відео того, як майорить український стяг у Макіївці.

В Макіївці, що на Донеччині, встановили український прапор: дивіться відео

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