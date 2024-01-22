"Донбас – це Україна": у Макіївці замайорів синьо-жовтий прапор з нагоди Дня Соборності України
Джерело:Жовта Стрічка
Рано чи пізно український стяг піднімуть над усіма територіями нашої держави, попри всі зусилля Росії, яка намагається цьому завадти. До Дня Соборності України підняли прапор у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Стало відомо, що український стяг встановили активісти руху "Жовта Стрічка".
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Синьо-жовтий стяг замайорів у Макіївці
Як зазначили у русі "Жовта Стрічка", встановили український прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці. Тепер український прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з Росією.
У Макіївці замайорів прапор до Дня Соборності України / Фото з телеграм-каналу "Жовта Стрічка"
Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас – це Україна!,
– йдеться в повідомленні.
У Макіївці встановили прапор України до Дня Соборності / Фото з телеграм-каналу "Жовта Стрічка"
Також активісти "Жовтої стрічки" опублікували відео того, як майорить український стяг у Макіївці.
В Макіївці, що на Донеччині, встановили український прапор: дивіться відео
Президент України привітав український народ з Днем Соборності: основне
- Нагадаємо, що щороку 22 січня відзначається важливе для України свято – День Соборності. Цього дня у 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
- Так, на честь цього свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що лише сильні українці можуть стати єдиними.
- Зеленський наголосив, що, віддаючи належне соборності України, починаючи з 1990 року, українці створювали живі ланцюги єдності. Української єдності, що простягається від заходу до сходу. "24 лютого українці знову взялися за руки. Обравши знову не окови рабства, а ланцюг єдності. Різниця в тому, що він набув нової форми, коли для кожного українця не стало понять "мій" чи "не мій" регіон, бо кожен куточок України, кожне місто й село стали рідними", – розповів глава держави.
- Зеленський згадав і тих українців, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і продовжують чинити спротив. Президент наголосив, що всі разом ми змусимо Росію піти й слова Акту Злуки про об'єднання відірваних одна від одної частини нашої держави знову прозвучать і стануть реальністю.