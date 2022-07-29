29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ: що це за свято та хто такі ССО

Воїни Сил спеціальних операцій 29 липня відзначають своє професійне свято. Це наймолодша та найсучасніша складова ЗСУ, гаслом якої є фраза Святослава Хороброго "Іду на Ви".

Сили спеціальних операцій – це окрема складова ЗСУ. ССО заснували у 2016 році. Туди входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, передає 24 канал.

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День Сил ССО встановили указом президента від 26 липня 2016 року.

Військова еліта держави

До ССО входять добре навчені та мотивовані військові. Вони можуть підривати тил противника, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти важливих заручників або захоплювати ворогів. Бійців ССО називають військовою елітою держави.

Військові здійснюють спеціальну розвідку. Їх залучають до розвідки з метою підготовки держави до оборони чи проведення спеціальних операцій.



Завдання ССО ЗСУ / Скриншот із сайту ССО

Потрапити до ССО зможе не кожен

Сили спецоперацій мають високі вимоги щодо добору кандидатів на службу. Зазвичай відбір проходять лише 10% кандидатів. Кредом бійців є "перевага якості над кількістю".

Крім того, велику увагу в ССО приділяють підготовці особового складу. Для того, щоб потрапити на службу до цієї складової ЗСУ, кандидат повинен подати заявку на проходження кваліфікаційного курсу. Далі – важкі випробування на полігоні.



Бійці на завданні / Фото із сайту ССО

Стандарт НАТО

Сили спеціальних операцій першим досяг сумісності із НАТО. Наприклад, 24 липня 2019 року 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію як підрозділ SOF. Це означає, що він може залучатися в Сили швидкого реагування НАТО.

Успіхи ССО

За 8 років війни на Донбасі та від початку повномасштабного вторгнення воїни ССО відзначились при проведенні багатьох бойових операцій. Зокрема, у відкритому протистоянні з противником та в тилу.

Наприклад, 27 липня повідомили, що нашим спецпризначенцям вдалося ліквідувати цілу групу окупантів на Херсонському напрямку. Воїни здобули документи та шифри ворога, а також карти.

Наприкінці червня розвідники ССО на Донеччині розбили колону ворога. Вона налічувала 6 реактивних систем залпового вогню "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

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