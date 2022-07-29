В InformNapalm розповіли про найбільш "чорний день" в ССО за всю історію

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) 29 липня відзначають своє професійне свято. Утім, вони вітають один одного, але не святкують. Все через трагічну подію, яка трапилася у 2014 році.

Про це 24 каналу розповів громадський діяч та речник міжнародної розвідувальної спільноти Informnapalm Михайло Макарук. Саме 29 липня 2014 року стався найбільш "чорний день" за всю історію ССО.

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Тоді загинула велика група спецпризначенців

29 липня 2014 року дві групи спецпризначенців вирушили на пошуки пілота збитого Су-25. Під населеним пунктом Латишеве Донецької області у них зав'язався бій, внаслідок якого загинули 8 військових, ще 7 – зазнали поранень, двоє з яких згодом померли.

Все сталося через місцевого жителя, який виявився зрадником. Як наголошує Макарук, чоловіка оперативно затримали.

Це було через зраду місцевого жителя, якого потім блискавично затримали. Група пробралася на територію ворога, ідентифікувала де він, тупо викрала і привезла на підконтрольну територію. Згодом його обміняли при Зеленському. Двоякі відчуття були, але маємо те, що маємо, – розповів Макарук.

Крім цього, 29 липня свій день святкують покидьки з "масковскай альфи". Макарук наголошує, що сили ССО не хочуть мати нічого спільного з цими покидьками.

Спецпризначенці багато разів просили в представників української влади перенести професійне свято. Однак досі ніхто так і не взявся за цю справу.

"Тихо прийшов, тихо пішов"

Сили спеціальних операцій – окремий рід військ, в якому проводять особливі операції, про які вголос не говорять. Не дарма неофіційний гімн ССО – пісня Андрія Антоненка "Тихо прийшов, тихо пішов". Бойове гасло спецпризначенців – "Іду на ви!". Ці підрозділи вважають військовою елітою держави.

За словами Макарука, ССО – один із найбільш недооцінених родів військ, але це бренд, в який багато хто хоче потрапити. Тут не знімають багато роликів, і мало хто взагалі чує про роботу спецпризначенців.

Ніхто не чує про їхню роботу. Інколи, буває, випливає, що невідомі партизани або бійці ТрО щось зробили. Ти тихо посміхаєшся і кажеш: "Так-так, бійці ТрО...", – розповідає Макарук.

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Сили ССО активно виконують завдання на фронті ще з 2014 року. До прикладу, нещодавно, 27 липня, спецпризначенці знищили групу окупантів на Херсонському напрямку. А наприкінці червня розбили колону ворога на Донеччині. Тоді згоріли 6 ворожих РСЗВ "Ураган" та інша техніка. Але не варто забувати, що багато операцій сил ССО ніде не афішують.