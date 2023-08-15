Найбільший військовий парад у Польщі з часів холодної війни: що сказали Дуда і Зеленський

Союзник та партнер України святкував День Війська Польського. З приводу цього у Варшаві відбувся масштабний військовий парад.

Польською столицею крокували 2000 солдатів з армії Польщі та країн НАТО. У цій колоні також можна було побачити 200 одиниць наземної військової техніки та 92 одиниць авіації.

Читайте також У єдності сила: Анджей Дуда поклав вінок до пам'ятника воїнам УНР у Варшаві

Що відомо про парад у Варшаві

Цей захід вважається найбільшим у Польщі за останні десятки років. На параді показали чимало американської, польської та південнокорейської техніки.

Солдати крокують Варшавою: відео з соцмереж



Там були танки M1A1 Abrams, Leopard та K2, БМП Borsuk, ППО Patriot, винищувачі F-16, F-35 і FA-50, гелікоптери Black Hawk та інша техніка.

Масштабний парад у столиці Польщі: відео з соцмереж

Що сказав Дуда

Анджей Дуда під час свого виступу згадав про розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Він нагадав, що ця агресія триває вже півтора року. Також він зауважив, що Польща є вільною завдяки тому, що українські захисники щоденно стримують російську агресію.

Жахлива російська агресія на незалежну Україну принесла смерть, біль і страждання. Це війна, в якій ми, на жаль, досі не бачимо завершення,

– сказав він.

Голова держави наголосив, що поляки з перших хвилин включилися в допомогу героїчній Україні. Як зазначив Дуда, завдяки польській допомозі наша держава захистилася й досі виборює свою незалежність. За його словами, ті, хто критикують цю підтримку, насправді не розуміють, у чому полягає польська безпека.

Президент додав, що незалежні Україна та Білорусь є дуже важливими для незалежної Польщі та безпеки її кордонів, які поляки завжди сприймають як святе.

Анджей Дуда взяв участь у параді / Фото Reuters



Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський створив допис у соцмережах польською. Президент України привітав нашого союзника зі святом.

З нагоди Дня Війська Польського передаю найкращі побажання Польщі та її Збройним Силам. Солідарність завжди перемагає і ми з вами завжди будемо вільними – і Україна, і Польща – поки ми разом пліч-о-пліч,

– написав український лідер.

Голова держави також подякував Польщі за підтримку захисту України від повномасштабної агресії Росії.

Ще кадри параду з Варшави: відео з соцмереж

Інші новини про польську армію