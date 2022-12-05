"Замість вечері з родиною – їдете в бойові підрозділи": у ЗСУ тепло привітали волонтерів

5 грудня у світі та в Україні зокрема відзначають День волонтера. Цьогоріч дата припадає на понеділок.

Для багатьох українців це особливе свято. Адже після 24 лютого багато хто взагалі змінив свою діяльність та почав допомагати нашим військовим.

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ЗСУ привітали українських волонтерів

Сухопутні війська ЗСУ тепло привітали українських волонтерів, які з кожним днем наближують перемогу України.

Дорогі українці, зазвичай ви дякуєте Збройним Силам, проте є день, коли і військові дякують вам. В День волонтера армія виказує свою повагу та вдячність всім тим, хто може знайти все і привезти у найгарячіші точки на фронті,

– йдеться у повідомленні.

Від початку російської агресії волонтери підтримували та продовжують підтримувати армію. Зараз кожен воїн має за що подякувати волонтерам, зазначають в ЗСУ.

Українські волонтери можуть все

Замість вечері з родиною або вихідних з друзями ви їдете в бойові підрозділи, щоб доставити нашим захисникам на передовій найнеобхідніше.

Бути волонтером зараз – це почесно та шанобливо. Ми на передових позиціях дякуємо вам за щоденну працю,

– зазначили військові.

Також вони наголосили, що нашим волонтерам до снаги все: привезти тепловізор чи пригнати машину, знайти те, чого нема в країні чи навіть зібрати мільйон на "Байрактари" чи супутник.

Що відомо про свято