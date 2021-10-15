У День захисників і захисниць прапор України підняли над окупованим Донбасом – вражаюче відео

У День захисників і захисниць України в небо над Донбасом запустили синьо-жовтий прапор. Стяг на кульках дістався місця призначення й замайорів над тимчасово окупованими територіями.

Відеозапис польоту прапора України оприлюднили у соціальних мережах.

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Ураааа! Долетів за призначенням! Слава Україні! Україна понад усе!

– підписали ролик.

"Дякуємо всім за можливість проводити ці акції! Без підтримки нас би не

було, тому це колективна робота!" – додали у твітер-акаунті "Рядовий Жолудь".

Варто зазначити, що цим жестом українські патріоти змогли потішити співгромадян і нагадали найманцям Росії, кому належать землі Донбасу.

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