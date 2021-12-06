У 6 містах України одночасно пройшли урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ

З нагоди 30-ї річниці Збройних сил України одразу в шести українських містах відбулися урочистості. У межах святкування провели телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне.

Україна 6 грудня відзначає День Збройних сил. З нагоди свята о 18:00 у шести містах України одночасно пройшли урочистості. Їх раніше анонсували у Міноборони.

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Міста, в яких проходили святкові заходи

Харків – на площі Свободи,

Одеса – біля Морського вокзалу,

Краматорськ – на площі Миру,

село Озерне Житомирської області,

Львів – площа біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (перехрестя вулиць Героїв Майдану та Стрийської),

Київ – на Михайлівській площі.

У межах святкування між цими містами провели телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне.

В урочистостях з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України взяли участь президент Володимир Зеленський, керівництво Міністерства оборони України та ЗСУ.

У 6 містах стартували урочистості з нагоди Дня ЗСУ: дивіться відео

Харків та виступ Зеленського

У місто прибув Зеленський. Він виступив з привітальним словом.

30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати – Збройні сили України,

– зазначив президент.

Від імені України український лідер привітав військових з великим днем. Він закликав хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав за рідну землю свої життя. Згодом глава держава перелічив тих імена видатних історичних постатей, зокрема Богдана Хмельницького та Петра Сагайдачного, які є прикладами військового гарту та мужності.

Досягнення Збройних сил

Він також назвав основні досягнення армії та наголосив, що українці гордяться ЗСУ.

Ми пишаємося нашими Сухопутними військами, пишаємося піхотою, танкістами, ракетниками та артилеристами,

– додав президент.

Зеленський зазначив, що у країні почали серійне виробництво та постачання до Збройних сил ракетного комплексу "Нептун", українське військо отримало протиракетні комплекси Javelin: "Ми вперше запустили комплексну ракетну програму, в у межах якої військовим у різних містах перебувають 6 грудня озброєння та техніку".

Глава держави додав, що серед досягнень і те, що Україна активно розбудовує Військово-Морський флот. Зокрема, Київ уклав з Великою Британією угоду на понад 60 мільярдів гривень для будівництва катерів, військово-морських баз, оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Спільно з Туреччиною будує корвет класу "Ада".

Здобутки мають і Повітряні сили. Президент згадав про контракт на постачання 3 військо-транспортних літаків Ан-178, на озброєння прийняли безпілотні авіаційні комплекси "Лелека" та Bayraktar.

Водночас Зеленський не оминув увагою трагедію під Чугуєвим у вересні 2020 року. Тоді загинули 26 людей, вижив лише один курсант. Хлопець був присутній на урочистостях.

Спільно з Канадою започаткували проєкт щодо створення космодрому для ракети-носія "Циклон" українського виробництва.

Президент розповів, що Україна пишається своїми спецпризначенцями, військовою розвідкою, десантниками, першими успіхами кібервійськ. А також капеланами, ветеранами та військовослужбовицями. Наразі у Збройних силах служать понад 32 тисячі жінок-військових, які нарівні з чоловіками служать та захищають Україну.

Спільно з президентом вітання передав і головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Військовим передали озброєння та техніку

На головній площі Харкова відбувся військовий марш і передача техніки бойовим бригадам

3 танків Т-64БВ,

10 бронетранспортерів БТР-4Е,

10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Урочистості з нагоди Дня ЗСУ у Харкові: Фото Анни Черненко

Одеса

Тут естафету перейняли міністр оборони Олексій Резніков та командувач Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа. Вони брали участь у церемонії включення до складу ВМС ЗСУ 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також у передачі іншої техніки.

Краматорськ

До телемосту долучився командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передали військовим у Краматорську.

Житомирщина

У селі Озерне Повітряним Силам передали вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і Ан-26.

Львів, Київ, Одеса

У цих містах представники ЗСУ отримали у своє розпорядження 15 (Львів), 13 (Київ) і 12 (Одеса) одиниць автомобілів HMMWV.

Вручення державних нагород

Згодом відбулося вручення державних нагород України. Указом президента за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм нагородили орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня:

полковника Олексія Вуколова,

майора Івана Свіржевського,

полковника Віталія Твердовського.

Медаллю "За військову службу Україні":

штаб-сержанта Дмитра Мартиненка,

сержантку Ірину Мельник,

майора Олександра Перевалова,

сержанта Олександра Решетила,

підполковника Володимира Хоменка,

майора Костянтина Цьому.

Медаллю "Захиснику Вітчизни":

старшого лейтенанта Юрія Мацьківа.

За доручення президента нагороди у містах також вручили командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та нардеп від "Слуги народу" Ігор Герасименко, начальник генштабу Збройних сил Сергій Шаптала.

30-річчя створення ЗСУ: коротко

6 грудня Україна відзначає 30-ту річницю створення Збройних сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових та запевнив, що українська армія є однією із найсильніших у світі. Генерал-лейтенант також наголосив, що зараз наша армія готова до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації.

у 6 містах також виступили військові оркестри та проходять інші розважальні заходи. Зокрема, у Харкові виступлять – гурт Друга Ріка, в Одесі – Pianoбой, у Краматорську – Брутто, у Львові – Скай, а у Києві – гурт Антитіла.