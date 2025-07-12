У Чернівцях оголосили день жалоби за загиблими: всі масові заходи буде скасовано

У ніч проти 12 липня росіяни здійснили черговий акт терору проти українського населення, атакувавши мирне населення в Чернівцях. Наступну добу оголошено днем жалоби за загиблими.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівецьку міську раду.

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День жалоби в Чернівцях

Під час російської атаки на Чернівці вночі 12 липня внаслідок падіння уламків ворожих об'єктів загинули дві людини – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Легких тілесних ушкоджень зазнали 10 людей, а четверо – важкопоранені.

13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовано,

– повідомили в міській раді.

Постраждалим мешканцям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Міська рада запевнила, що забезпечить продуктами харчування, водою, засобами гігієни, надасть медичну і психологічну допомогу. Працюють усі профільні служби міста.

Також створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків. "Працюємо в оперативному режимі, щоб надати всю необхідну підтримку кожному постраждалому", – підсумували в міській раді.