Сирени сповістили про тривогу: у Кривому розі діти провели лінійку в підвалі
Джерело:Свої Кривий Ріг
Через повномасштабну війну в Україні діти змушені зустрічати День знань в укритті. Прямо під час лінійки у Кривозму розі оголосили повітряну тривогу.
У Кривому розі під час урочистої лінійки почалась повітряна тривога. Діти та дорослі спустилися в укриття.
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1 вересня в підвалі
Серед тих, хто був змушений спуститися до підвалу, є й першокласники. Для них перший день в школі назавжди буде пов'язаний із загрозою ракетного удару по їхньому місту.
Школярі зустріли 1 вересня в підвалі: дивіться відео
Якщо раніше 1 вересня викликало лише сум через завершення канікул, тепер здебільшого учні мріють про повернення у свої класи, а вчителі — аби не доводилося евакуювати та заспокоювати у сховищах дітей,
– мовиться в повідомленні.
Водночас попри ворожі атаки, криворіжці не зневірюються, а обіцяють, що ці діти точно знатимуть історію України.
У Росії дітям видали військову форму на 1 вересня
- У Росії на День знань дітей змушують йти у військовій формі. Ймовірно, у державі-агресорці забули, що це – не військовий парад.
- Як пишуть російські ЗМІ, у Нижньому Новгороді батьки першокласників поскаржилися, що дітям видали військову форму для урочистостей 1 вересня. Це пов'язано із запровадженням спеціальної програми.
- Відповідно до інформації ворожих ЗМІ, військову форму видали першокласникам школи №172. Батьки не оцінили такого жесту та почали скаржитися.