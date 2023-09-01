Сирени сповістили про тривогу: у Кривому розі діти провели лінійку в підвалі

Через повномасштабну війну в Україні діти змушені зустрічати День знань в укритті. Прямо під час лінійки у Кривозму розі оголосили повітряну тривогу.

У Кривому розі під час урочистої лінійки почалась повітряна тривога. Діти та дорослі спустилися в укриття.

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1 вересня в підвалі

Серед тих, хто був змушений спуститися до підвалу, є й першокласники. Для них перший день в школі назавжди буде пов'язаний із загрозою ракетного удару по їхньому місту.

Школярі зустріли 1 вересня в підвалі: дивіться відео

Якщо раніше 1 вересня викликало лише сум через завершення канікул, тепер здебільшого учні мріють про повернення у свої класи, а вчителі — аби не доводилося евакуювати та заспокоювати у сховищах дітей,

– мовиться в повідомленні.

Водночас попри ворожі атаки, криворіжці не зневірюються, а обіцяють, що ці діти точно знатимуть історію України.

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