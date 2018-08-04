День народження Даші Астаф'євої: історія успіху зіркової брюнетки

У суботу, 4 серпня, святкує день народження одна з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва. Співачці виповнюється 33 роки.

Даша Астаф'єва подякувала своїм шанувальникам за привітання на своїй сторінці в Instagram. Крім того, артистка опублікувала відео з яскравими моментами зі свого життя.

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Сьогодні. я так розумію, що все справжнє лише починається,

– наголосила Даша.

Дивіться відео з Астаф'євою:

Красуня Даша Астаф'єва реалізувала себе не лише як модель, але як і актриса, телеведуча і співачка. Крім того, брюнетка часто вражає шанувальників в соціальних мережах розкутою поведінкою та сексуальними формами.

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Однак не все у житті давалося Даші просто. У шкільні роки майбутня зірка піддавалася жорстокому цькуванню. Проте, на думку дівчини, цей період добре загартовує.

У школі я була не те, що не формат ... Я страждала, у мене були проблеми зі здоров'ям. Я себе відчувала гидким каченям. Тому хочу порадити всім, кого цькують, набратися терпіння. Я не шкодую, що це було в моєму житті, тому що ті, кого цькують, найчастіше досягають успіху в житті. Ну а ті, хто труять, на тому ж рівні і залишаються,

– пояснила артистка.

На думку Астаф'євої, для того, щоб перебороти комплекси – треба полюбити себе. У дитинстві брюнетка працювала і вантажником, і могла підлоги мити.

"Треба завжди ставитися до поганого як до окремого періоду у своєму житті. Знаєте, скільки у мене було всього поганого і неприємного? Я в цьому році себе мало не поховала. Але треба знаходити сили витягати самого себе наверх", – заявила дівчина.