День Незалежності 2018 у Києві: афіша заходів у столиці

Попереду головне свято країни — День Незалежності, і воно дуже вдало припало цього року на п'ятницю, тож на нас чекає три вихідні дні – останній вікенд цього літа. Читайте далі афішу заходів у Києві на День Незалежності 2018.

День Незалежності України 2018: програма заходів у Києві

Трибьют-гурт "Ooh La La In UA"

(AC/DC, Slade, Bee Gees)

Docker’s ABC

24 серпня, 22:00

Вартість квитків: 100-750 грн. / Придбати квитки

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Якщо ви фанатієте від олдскульного року та не втрачаєте при цьому жодної можливості відриватись під улюблені хіти легенд жанру, то пізно ввечері 24 серпня вам варто завітати до Docker’s ABC. Трибьют-гурт "Ooh La La In UA" всю ніч гратиме легендарні пісні трьох гуртів, що назавжди посіли своє місце в залі слави рок-музики: AC/DC, Slade та Beе Gees. Подія має стати надзвичайно драйвовою та запальною. Тому готуйтесь одягнути шкіряну куртку поверх своєї вишиванки, і поринути у божевілля класичного хард-року.

Трибьют-гурт "Ooh La La In UA"

Фестиваль повітряних куль у Білій Церкві

Метро "Іподром"

24 серпня 10:00

Вартість квитків: 730-790 грн. / Придбати квитки

Подаруйте собі до Дня Незалежності справжню пригоду зі смаком свободи! Почати святковий ранок можна вже о 10:00, саме у цю годину автобуси з учасниками святкового туру відправляються у Білу Церкву від станції метро "Іподром". Протягом дня на них чекатиме чимало цікавинок — екскурсія містом, прогулянка на кораблі, шампанське та святковий обід. Головна ж подія відбудеться ввечері, у найстарішому в Україні парку Олександрія, який цьогоріч святкує 230 років із дня заснування. О 18:00 розпочнеться старт повітряних куль та аеростатів, а також відбудеться запуск небесних ліхтариків. О 23:00 на гостей свята чекатиме трансфер назад до Києва.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Caribbean Club

24 серпня, 19:00

Вартість квитків: 150-650 грн. / Придбати квитки

Вдалий вибір для тих, хто бажає відзначити свято з національним колоритом.

На концерті UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella. UNITED PEOPLE — дівочий колектив, що акапелла виконує неординарну музику на перетині фанку, джазу, r’n’b та соулу. Цього разу виконавиці підготували програму народних пісень, з якою виступатимуть на сцені Caribbean Club о 19:00. Концерт вразить слухачів незвичним виконанням знайомих а також маловідомих пісень нашого народу, що дійшли до нас крізь віки.

United People – Embrace Of Sky: відео

Океан Ельзи

НСК "Олімпійський"

24 серпня, 20:00

Вартість квитків: 550-950 грн. / Придбати квитки

Після перерви довжиною в майже рік улюблений український рок-гурт повертається з великим концертом! За цей час Океан Ельзи зіграли свою музику в понад 30 країнах по всьому світі, і от тепер вони знов вийдуть на найбільший стадіон України, щоб привітати українців із Днем Незалежності! Концерти 24 серпня вже стали традиційними для ОЕ та їх шанувальників, і традиція ця є неймовірно доброю. Ласкаво просимо всіх відсвяткувати з розмахом! Немає сумнівів, що залишитись байдужим після цього грандіозного заходу неможливо. Початок о 20:00.

Океан Ельзи – В небо жене: відео

День Незалежності на ВДНГ

Вхід вільний

Протягом усього літа ВДНГ тішив нас найрізноманітнішими заходами та забавами. І тепер, наприкінці теплої пори, на Свято Незалежності виставковий центр кличе друзів зібратись для спільного великого гуляння! Тут гостей заходу радуватимуть багато зон відпочинку та цілий сад гамаків. Ласкаво просимо на свіже повітря, щоб забрати з собою в осінь більше радісних та світлих вражень!

День Незалежності на ВДНГ