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Свято Петра і Павла: що не можна робити у цей день

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День Святих апостолів Петра і Павла 2018 відзначають сьогодні 12 липня
День Святих апостолів Петра і Павла 2018 відзначають сьогодні 12 липня / Фото з відкритих джерел

Свято Петра і Павла відзначають 12 липня. У цей день також завершується Петрів піст. Також з цього дня починалися петрівські гуляння, які тривали до першого Спаса. Ми зібрали прикмети, що не можна робити у День Петра і Павла.

Що не можна робити у День Петра і Павла:

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У це свято не можна працювати, зокрема, це стосується важкої фізичної праці.

У День Петра і Павла уникайте сварок чи конфліктів. Такі заборони діють в усі релігійні свята. Водночас День Петра і Павла – гарний привід попросити пробачення, якщо ви з кимось посварилися.

За традиціями наших предків, у це свято не варто відпочивати на воді. У народі вважалося, що Петро і Павло покровителі рибалок, тому у цей день вони молилися святим, освячували воду і вмивалися джерельною водою. Але рибалки купалися, щоб вода не "забрала їх у жертву".

Також у День Петра і Павла не можна шити, в'язати, або навіть вишивати.

У це свято не можна проводити вінчання. Хоч у День Петра і Павла закінчується Петрів піст, але церква все одно забороняє вживати алкоголь.

За давніми повір’ями, після вечері в день Петра і Павла не можна було прибирати їжу зі столу. Наші предки вважали, що ця їжа залишається для померлих родичів. А якщо це правило порушували, потрібно було йти до церкви і ставити свічку за упокій.

Теги: Новини України LifeStyle Традиції релігія
Джерело: 24 Канал
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