День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома

День шоколаду 2018 святкують 11 липня і це точно найсолодший і найсмачніший день у році! Ми зібрали для вас 5 шоколадних десертів, які точно потрібно приготувати в цей день і насолодитись незабутнім смаком. Рецепти десертів з шоколаду – далі в матеріалі.

Шоколад, або як його називали в давнину "їжа богів", вчені визначили як найсильніший антидепресант. Тому це свято не лише солодке та смачне, а ще й веселе та сповнене радощів. До того ж, рецепти десертів з шоколадом – досить прості у приготуванні.

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Як ще краще відсвяткувати справжнє свято шоколаду, якщо не приготувати вишуканий шоколадний десерт? Сайт "24" підготував для вас 5 рецептів шоколадних рецептів з фото, які ви зможете з легкістю повторити на домашній кухні.

Топ-5 рецептів шоколадних десертів

Рецепт шоколадно-малинового тарту



Рецепт шоколадно-малинового тарту – для тарту можна використовувати будь-які ягоди: полуницю, чорницю тощо

Інгредієнти:

- борошно 175 г

- какао 25 г

- цукрова пудра 50 г

- вершкове масло 10 г (охолоджене)

- яєчний жовток 1 шт

- холодна вода 4 ч.л

- малина

- молоко 200 мл

- вершки 50 мл

- яйця 2 шт

- ванільний екстракт (за бажанням)

Рецепт приготування шоколадно-малинового тарту:

1. З’єднайте сухі інгредієнти: муку, какао та пудру. Додайте охолоджене масло та вимішайте тісто, воно має бути крихким. Додайте жовток та перемішайте. Тісто загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 15 хвилин.

2. Готове тісто розкачайте та викладіть у форму для випікання. Залиште його у холодильнику ще на 20 хвилин.

3. Охолоджену основу для тарту застеліть пергаментом та насипте поверх шар квасолі або рису (щоб тісто не підходило під час випікання). Випікайте 15 хвилин при 200 градусах. Дістаньте тісто, приберіть вантаж та залиште ще на 5 хвилин в духовці.

4. Молоко, вершки та цукор доведіть до кипіння. Додайте шоколад та зніміть з вогню, помішуйте поки шоколад не розтане. Осудіть, додайте яйця та ванільний екстракт.

5. Викладіть малину шаром та основу тарту та залийте шоколадною сумішшю. Залите в духовці ще на 20-30 хвилин.

6. Охолодіть тарт при кімнатній температурі та прикрасьте свіжою малиною зверху.

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Рецепт шоколадного морозива

Домашнє морозиво в рази корисніше та смачніше, аніж те, що пропонують нам у магазинах.



Рецепт шоколадного морозива вдома

Інгредієнти:

- плитка чорного шоколаду

- молоко 100 мл

- вершки (35% жирності) 300 мл

- цукор 50 г

Рецепт приготування шоколадного морозива:

1. Розігрійте молоко на плиті, але не доводьте до кипіння. Додайте шоколад та цукор. Добре помішуйте до того, поки шоколад та цукор не розтануть. Дайте суміші остигнути.

2. Збийте вершки міксером до стану густого крему. В процесу збивання додайте шоколадно-молочну суміш та добре перемішайте.

3. Готову суміш викладіть у форму та поставте в холодильник. Кожну годину діставайте морозиво та ще раз збивайте, щоб суміш не кристалізувалася. Після 3-4 годин залиште морозиво в морозилці ще на годину. Після чого його можна подавати до столу.

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Рецепт шоколадного фондану



Рецепт шоколадного фондану

Інгредієнти:

- плитка чорного та молочного шоколаду

- вершкове масло 100 г

- 3 яйця і 2 жовтки

- цукор за смаком

- борошно (1 ст.л без гірки)

Рецепт приготування шоколадного фондану:

1. Розтопіть шоколад та вершкове масло на водяній бані. Перемішайте до однорідної маси і зніміть з вогню.

2. Перетріть яйця та жовтки з цукром до білої маси. Додайте столову ложку борошна.

3. Повільно введіть шоколад в яєчну масу. Посипте формочки для випікання борошном або какао та залийте шоколадною масою. Не змащуйте формочки маслом, це не дозволить фондану піднятися.

4. Випікайте фондан в духовці 7-10 хвилин. Коли на поверхні не буде блискучою плівки - фондан готовий.

5. Подавайте фондан теплим із свіжими фруктами та листочком м’яти.

Рецепт шоколадних капкейків



Рецепт шоколадних капкейків з вершковим кремом

Інгредієнти:

- вершкове масло 100 грам

- темний шоколад 60 грам

- какао-порошок 70 грам

- пшеничне борошно 120 грам

- сода 1/3 ч.л.

- розпушувач 3-4 ч.л.

- яйця 2 шт.

- цукор 120 грам

- натуральний йогурт 100 грам

Для крему:

- вершкове масло 120 грам

- вершковий сир 240 грам

- цукрова пудра 200 грам

- ванільний екстракт 1/2 ч.л.

Рецепт приготування шоколадних капкейків:

1. Розтопіть на водяній бані шоколад та вершкове масло. Перемішайте до однорідної маси.

2. Коли шоколадна маса остигне, додайте яйця, цукор, йогурт та добре вимішайте.

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3. Змішайте сухі інгредієнти: муку, какао, розпушувач та соду. Додайте до шоколадної маси та добре вимішайте.

4. Викладіть тісто у спеціальні паперові формочки для капкейків. Випікайте і розігрітій духовці 20-30 хвилин при 180 градусах.



Рецепт домашніх капкейків

5. Для крему збийте вершкове масло та сир міксером. Поступово додавайте пудру та ванільний екстракт. Крем має бути густим та добре тримати форму. Після збивання помістіть його в холодильник ще на 20 хвилин.

6. Готові капкейки прикрасьте кремом. За бажанням можна посипати шоколадом або свіжими ягодами.

Рецепт шоколадних пончиків



Рецепт шоколадних пончиків

Інгредієнти:

- вершкове масло 100 г

- борошно 100 г

- какао 50 г

- розпушувач 1 ч.л

- цукор (за смаком)

- яйця 2 шт.

- йогурт 100 г

Рецепт приготування шоколадних пончиків:

1. Розтопіть вершкове масло. Змішайте сухі інгредієнти та добре перемішайте (крім цукру).

2. Збийте яйця до білої піни. Додайте йогурт та ще раз збийте. Додайте розтоплене масло та добре перемішайте.

3. Суміш яєць та масла вилийте до борошна з какао. Вимішуйте лопаткою або руками. Тісто має бути однорідним та трохи липким. Накрийте його харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.

4. Після цього дістаньте тісто та викайте на столі. Товщина тіста - не менше 1 сантиметра. За допомогою спеціальної формочки видавіть пончики. Якщо у вас її немає, скористайтесь великим стаканом, а "дірочку" зручно робити кришкою від звичайної пляшки з водою.



Пончики поливайте розтопленим шоколадом

5. Нагрійте в каструлі олію. І обережно опускайте в олію кожен пончик. Важливо, щоб масло не закипіло, тоді пончики не згорять. Смажте кожен пончик по 1-2 хвилині з кожного боку.

6. Після смаження викладіть пончики на паперові рушники, вони заберуть зайве масло.



Рецепт домашніх шоколадних пончиків

7. Розтопіть шоколад на водяній бані та змажте кожен пончик. Або розведіть воду з цукровою пудрою до консистенції галузі.

Смачного Дня шоколаду!