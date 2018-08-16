Ким став син Віктора Цоя: все про життя нащадка легендарного музиканта

Рок-музикант, композитор і дизайнер Олександр Цой довгі роки уникав публічності. Він все життя боровся із славою свого батька – Віктора Цоя – та виборював право на своє особисте життя. Ким став син легендарного музиканта та чому він уникає питань про свого батька – далі в матеріалі.

На момент трагічної загибелі Віктора Цоя його сину було лише 5 років, у серпні цього року Олександр Цой відсвяткував вже 33 день народження. За словами самого Олександра, він довгий час "вчився жити" із своєю біографією і славою свого батька.

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Син знаменитого батька

Олександр – син Віктора Цоя і його дружини Мар'яни, народився 5 серпня 1985 року. Трохи менше ніж за рік до цього його батьки одружилися – через два роки після знайомства. Дружина Цоя була старшою за чоловіка на три роки, на момент одруження вона була вже розлученою. До знайомства з Віктором, Мар'яна не мала жодного стосунку із музикою, а після одруження розділила захоплення чоловіка та приймала активну участь в житті гурту "Кино".



Віктор Цой з сином Олександром

Зі спогадів Мар'яни відомо, що Віктор дуже любив свого сина, але рідко з ним бачився. Адже більшу частину свого часу він проводив на концертах та на репетиціях. У своїй книзі спогадів Мар'яна писала, що коли Цой приїжджав додому, то вони з маленьким Сашком могли годинами сидіти поруч і мовчати, і робили вони це "з превеликим задоволенням".

У 1987 році пара розійшлася, але офіційно вони не розлучилися. Останній період життя Віктор прожив в Москві з перекладачкою і кінознавцем Наталією Разлоговою, з якою вони познайомились на зйомках фільму. Проте Віктор не припинив бачитись з сином, який залишився жити з матір'ю. Влітку він забирав до себе сина на два місяці. Влітку 1990-го року, який став останнім роком його життя, Віктор взяв сина у відпустку в Прибалтику.

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Як потім розповідала Мар'яна, в той фатальний ранок 15 серпня 1990 року Віктор думав поїхати на рибалку разом з Сашою, але хлопчик чомусь не захотів. Те, що його батька більше немає, малюк ще не розумів, кожен раз, коли Цоя показували по телевізору, він простягав до екрану руки, кажучи: "Це мій тато".



Віктор Цой з дружиною Мар'яною та сином Олександром

У 1990 році мені було п'ять. У мене залишилися тільки неясні уривки спогадів. Дитячі візуальні враження, які складно виразити словами. Мама і родичі, звичайно, щось розповідали про нього, але тільки під настрій. Не було програми з вивчення його біографії. Але можу сказати ось що: мені здається, багато людей, які міркують про Віктора Цоя і його творчость, не розуміють закладеної в них іронії. Там не всі речі варто сприймати всерйоз. І пісні, і образ не варто сприймати так вже серйозно,

– розповів Олександр Цой в інтерв'ю для Meduza.

Після смерті Цоя жінка зробила все, аби захистити сина від преси та фанатів. У 2005 році вона померла від раку. Існує версія, що Мар'яна перед смертю попросила сина не давати інтерв'ю про свого батька. Правда це чи ні – достеменно не відомо. Але Олександр довгий час не розмовляв з журналістами, пізніше він все-таки дав кілька інтерв'ю, але уникав питання про Віктора.

Право на особисте життя

Якби Мар'яна не оберігала сина, зробити це повністю було неможливо. Сашко навіть не зумів закінчити школу, він зробив це екстерном, тому що не міг витримувати напругу.



Віктор Цой з сином Олександром

Школа була для мене важким досвідом. І з однолітками, і з учителями неможливо було позбутися того, що вони сприймали мене тільки як сина Віктора Цоя. Я протестував проти цього. Школу взагалі мало хто любить, але я часом її просто ненавидів і відмовлявся туди ходити,

– з інтерв'ю для Meduza.

Дідусь Саши згадував, що на його внука ліг неймовірно важкий вантаж – бути сином самого Віктора Цоя і навчитися з цим жити. Адже його постійно порівнювали з батьком. Сам Олександр захоплювався музикою та малюванням, як і його батько. Проте він не виступав під власним ім'ям і постійно ховався. Так, в Санкт-Петербурзі він був відомий в складі гурту "Para bellvm" як Олександр Молчанов.



Олександр Цой / фото Meduza

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Прізвище привертає увагу. До сих пір мене регулярно запитують: "А ви, бува, не родич?" Я кажу: "Ну, так". Після цього люди зазвичай хочуть сфотографуватися. Фанати тепер вже не атакують, але у мене до цих пір є проблема, щоб сходити на цвинтар до батька. Там завжди є люди, які хочуть випити пива на могилі, і вони, коли впізнають мене, відразу хочуть поспілкуватися. А я на кладовище ходжу не для того, щоб спілкуватися,

– з інтерв'ю для Meduza.



Олександр Цой / фото Meduza

Сам же Олександр зізнався, що лише до 25 років змирився із знаменитість свого батька і нарешті зрозумів, що має право на "окреме життя", яке нікого не стосується. З віком він почав брати участь в проектах, які пов'язані із творчість батька, бо навчився жити зі своєю біографією.

Коли ти абсолютно всіх цікавиш тільки як син Віктора Цоя, складно зрозуміти, хто ти сам. Тільки після 25 років я зрозумів, що з цим нічого не поробиш і у мене є якісь обов'язки – як сина Цоя, але також у мене є і моє, окреме життя, яке нікого не стосується,

– з інтерв'ю для Meduza.

Олександр Цой пробував себе у багатьох сферах – вивчав іноземні мови, працював художником-оформлювачем, займався журналістикою (і продовжує нею займатися), web-дизайном, програмуванням, клубною діяльністю, організовував гастролі зарубіжних андеграундних музикантів.

Після смерті Віктора його вдова відсудила у музикантів "Кино" авторські права на пісні гурту, їх власниками стали син і батько музиканта, а також одна з звукозаписних компаній. У 2011 Олександр уклав договір на використання фонограм батька – в 2017 році його довелося розривати через суд через порушення з боку компанії-посередника. За словами Олександра Цоя, саме за її участі знаменита пісня "Дальше действовать будем мы" була продана банку Олега Тинькова.



Олександр Цой / фото Meduza

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Сам я про це (про продаж пісні, – приміт.) дізнався заднім числом – з заголовків ЗМІ. Зі мною ніхто навіть не радився, хоча мені взагалі не дуже подобається Олег Тиньков,

– з інтерв'ю для Meduza.

Особисте життя Олександра Цоя

У 2010 році Олександр одружився з Оленою Осокіною, про яку практично нічого не відомо. Тоді ж, у 2010-му, стали ходити дивні чутки, що син Віктора Цоя зв'язався з сектою, став мало не мазохістом і почав підвішувати себе на залізні гаки. Фото, які тоді ширилися в мережі, це доводять.



Олександр Цой з дружиною Оленою

Творчість

У 2017 році, напередодні свого 32-річчя, Олександр Цой представив публіці сингл свого нового сольного проекту "Ронин" – пісню "Шепот", а через місяць побачив світ і міні-альбом. За словами музиканта, він написав "Шепот" ще в 18 років. Після того, як композиція з'явилася в мережі, багато користувачів відзначили, що голоси сина і знаменитого батька дуже схожі. Відгуки про музику були дуже різні, бо догодити всім важко, особливо, коли ти син Віктора Цоя і тебе сприймають, як "історичну пам’ятку", а не людину.

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Ронин — Шепот (слухати онлайн)