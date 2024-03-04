Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Німеччину "так і не денацифікували до кінця". Влада ФРН вже відреагувала на такі закиди росіянки та назвала її слова невдалою спробою залякування.

Представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер зазначив, що абсурд заяви Захарової очевидний. Водночас речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер під час урядової пресконференції наголосив, що Німеччина вже не вперше чує такі заяви.

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У Німеччині заяви Захарової назвали черговою спробою залякати Захід.

Ми не піддаємося на такі залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе,

– пояснив Крістіан Вагнер.

Що знову наговорила Марія Захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначилася низкою абсурдних заяв після злиття російською пропагандою у мережу секретних переговорів керівництва німецьких ВПС. Тоді вона сказала, що денацифікацію в Німеччині не завершено і попередила про "страшні наслідки".

Вони (німці, – 24 Канал), як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця... Найжахливіше, що це призведе – і це факт, можете перевірити – якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до страшних наслідків для самої Німеччини,

– сказала вона.

Захарова додала, що Захід "зобов'язаний відповісти за руйнівні дії, які планував і багато в чому реалізував".

У Росії відзначилися новою порцією абсурдних заяв