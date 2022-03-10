"Денацифікація" вбила вже 70 дітей, – Кулеба назвав варварським злочином те, що робить Росія
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Глава МЗС України Дмитро Кулеба у твітері емоційно висловився щодо поведінки Росії. Окупанти на наших землях поводяться просто як варвари.
Причому "причинами" такого вони назвали щось несусвітне – "демілітаризацію" та "денацифікацію". Кулеба переконаний: кожен військовий злочинець постане перед правосуддям!
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Росія вбиває українських дітей
"Денацифікація". "Демілітаризація". Це "причини", чому Путін відправив свою армію вбивати українців, зокрема дітей. Понад 70 з них уже загинули,
– написав глава українського МЗС у твітері.
І наголосив: "Ця агресія є варварським злочином, якого не було з часів Другої світової війни, і я присягаюся: ми гарантуємо, що кожен військовий злочинець постане перед правосуддям".
Ось допис Дмитра Кулеби із показовим відео:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Важливе відео від Міноборони: "Дайте нам зброю і ми завершимо справу!"