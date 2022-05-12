"Денацифікація" житла: 50 будинків пошкоджені внаслідок ракетного удару на Запоріжжі

Вороги 11 травня вороги обстріляли ракетами селище Комишуваха Запорізького району. Загинув місцевий житель, ще троє отримали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено або взагалі зруйновано 50 будинків.

Офіс генпрокурора проводить розслідування. Кримінальне провадження розпочали за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

До теми Окупанти запустили крилату ракету по Запоріжжю: спалахнула пожежа

Вороги обстріляли житловий квартал селища

Прокурори зазначили: ворог поцілив зовсім не у військові об'єкти, а в житловий квартал селища. Російська ракета відібрала життя у 50-річного місцевого мешканця.

Росіяни запустили крилату ракету по Запоріжжю

Зазначимо, що вже 12 травня російській війська вдарили крилатою ракетою по самому Запоріжжі. Одразу після "прильоту" спалахнула пожежа. Деталей обстрілу не повідомили, ймовірно, що горіла приватна будівля.

СБУ попередила теракт в Запоріжжі

Коли в Запоріжжі очевидці повідомили про вибухи, які почули, сигналу про повітряну небезпеку не було.

Вибух у центральній частині Запоріжжя попередила СБУ. Співробітники Служби безпеки затримали мешканця Дніпра, який планував влаштувати теракт. Диверсант змайстрував вибуховий пристрій самотужки і замаскував вибухівку під милицю. Ба більше, він начинив її цвяхами та болтами.

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Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини

В тимчасово окупованому Бердянську росіяни захопили місцеве радіо. Також окупанти мародерять на місцевих підприємствах.

Є й інформація про те, що російські війська почали глушити на Запоріжжі мобільний зв'язок. Ймовірно, у такий спосіб вони не хочуть, аби ЗСУ дізнались про переміщення їхніх підрозділів.

Під майже постійним обстрілом протягом останніх 3 діб перебуває Оріхове. Через це у місті ввели тривалу комендантську годину.

Окупанти б'ють по житлових кварталах, цивільній інфраструктурі, також вони поцілили в елеватор.

В Оріховому є загиблі та травмовані.

На окупованих частинах області росіяни не покидають спроб затягнути до школи місцевих дітей. Звісно, навчання їм пропонують за своєю "системою" та російською мовою.

Загарбники не хочуть, аби окупацію покидали люди, отож активно поширюють фейки про те, що виїзд в напрямку обласного центру неможливий. Ба більше, росіяни погрожують цивільним людям насиллям.

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