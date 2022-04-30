"Денацифікували" фермерське майно: росіяни на Дніпропетровщині обстріляли пусті склади

Російські окупанти не втомлюються проводити свої безглузді обстріли на території України. Знову постраждала Дніпропетровська область.

Інформація про черговий "приліт" на Дніпропетровщині з'явилась на ранок 30 квітня. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

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Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з "денацифікації" двох пустих ангарів,

– сказав він.

За словами Резніченка, ворожа ракета наробила лиха в Синельниківському районі.

Голова облради Дмитро Лукашук також повідомляв про ранковий обстріл. За його словами, постраждали кілька сіл. Мовиться про околиці Великої Костромки у Криворізькому районі, одне з сіл Синельниківського району, що на межі з Запорізькою та Донецькою областями. Інформації щодо постраждалих поки немає. Лукашук каже, що ситуацію контролюють.

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