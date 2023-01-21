У Києві прощаються з Монастирським та іншим керівництвом МВС

В авіакатастрофі у Броварах загинуло вище керівництво МВС, зокрема, міністр Денис Монастирський. У Києві 21 січня прощаються із загиблими.

Церемонія прощання розпочинається об 11:00. Вона проходить в Українському домі.

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Похорона колона рушила

За годину перед початком церемонії колеги, родичі та знайомі загиблих зібралися біля будівлі МВС у Києві. У КМДА повідомили про перекриття Хрещатика, тому змінили рух автобусних маршрутів № 62 та № 114.

Похоронна колона вирушила до Українського дому.

Похоронна колона / Відео "Суспільного":

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо

У Броварах під Києвом 18 січня впав гелікоптер, на якому перебували 10 людей. Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з прифронтових областей.

Вертоліт впав біля дитячого садочка. Загинули 14 людей, зокрема, одна дитина 2017 року народження.

Троє загиблих – це члени екіпажу, семеро – керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Справу розслідує СБУ. Розглядають різні версії, серед яких – несправність вертольота, а також його умисне знищення.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.