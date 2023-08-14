Засвітився також і "Редіс": опублікували кадри нещодавніх навчань "азовців"

"Азов" показав відео ротних тактичних навчань. Окрім масштабної підготовки, там показали і командира Дениса Прокопенка.

Нагадаємо, Денис "Редіс" Прокопенко після обміну мав перебувати у Туреччині до кінця війни. Проте у кінці липня стало відомо про повернення в Україну всіх командирів.

Дивіться також Після вибуху в Оленівці росіяни не дали навіть бинтів, – азовець про полон

"Редіс" тренується разом з бійцями

На відео "Азов" показав підготовку бійців до наступальних дій української армії. На них воїни бригади відпрацювали ситуації на полі бою та потренувалися використовувати техніку та зброю.

На першому ж кадрі опублікованого відео помітно й командира Дениса "Редіса" Прокопенка. Він стоїть серд бійців та щось їм розповідає. Після цього один за одним з'являються інші кадри з підготовки.

Азовські методи підготовки новобранців — це програма навчання, створена на основі досвіду армій НАТО та удосконалена бійцями бригади спеціального призначення "Азов",

– заявляли у бригаді раніше.

Як проходили навчання "Азову": дивіться відео

Командири "Азову" готуються до завдань