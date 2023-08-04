"Редіс" знову в строю: командир "Азова" взяв участь у навчаннях бійців

4 серпня 2023, 15:16
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Джерело:

"Азов"

Командир бригади "Азов", захисник "Азовсталі" Денис Прокопенко ("Редіс") знову у строю. "Редіс" взяв участь у навчаннях азовців.

Азовці провели тактичні навчання. Основна мета тактичних занять – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

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Під час навчань відпрацьовували організацію бою у наступі та обороні

Особлива увага, як повідомили в полку "Азов", приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.

"За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", – мовиться у повідомленні.

Навчання бійців "Азова" / Фото пресслужба "Азова"

Що відомо про повернення "Редіса"

  • Командир "Азова" потрапив до російського полону у травні 2022 року, коли українські бійці вимушено вийшли з "Азовсталі", щоб зберегти свої життя. Попри обіцянки Росії, зв'язку з полоненими з "Азовсталі" не було.
  • У вересні 2022 року у рамках обміну полонених командирів з "Азовсталі", в тому числі й "Редіса", звільнили з російського полону. Однак командири не повернулися до України, а відправилися у Туреччину, де їх охороняли.
  • Спершу умовами обміну нібито було те, що командири перебуватимуть у Туреччині до кінця війни Росії проти України. Проте в липні 2023 командири "Азовсталі" повернулися в Україну.
  • Українські захисники повернулися додому після візиту Володимира Зеленського, який відбувся 7 липня.
  • У липні Прокопенко вперше після повернення з полону зустрівся з особовим складом. Прокопенко наголосив, що його не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи.
  • Очільник Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що звільнені командири можуть незабаром повернутися на фронт для виконання бойових завдань.

Автор: Михайло Гема