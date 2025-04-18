Угода про копалини: хто поїде до Вашингтона готувати фінальний варіант

США та Україна підписали меморандум про економічне партнерство, наразі готують угоду стосовно створення "інвестиційного фонду відбудови" для використання українських природних ресурсів.

Для цього співпрацюватимуть уряди обох країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на урядовий портал.

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Хто поїде у Вашингтон

В оприлюдненому документі йдеться про те, що американський та українські уряди повинні оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів задля остаточного укладення угоди між країнами щодо копалин.

Таким чином прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень.

Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання,

– ідеться у документі.

До слова, проєкт угоди охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою та газом, і передбачає створення наглядової ради з правом вето США, яка контролюватиме фонд, що розподіляє прибутки між двома країнами.